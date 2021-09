Netflix a déjà des jeux vidéo et vous pouvez y accéder comme suit | Jeux

in

Les plans de Netflix pour apporter des jeux vidéo sur sa plate-forme se sont enfin réalisés. Désormais, les utilisateurs abonnés à la plateforme de contenu en streaming pourront profiter jusqu’à cinq jeux sur leur mobile.

Les rumeurs selon lesquelles Netflix inclurait des jeux vidéo se sont réalisées il y a quelques semaines à peine lorsque le compte de la société en Pologne a fait écho à l’arrivée de ces contenus sur la plateforme.

Désormais, vous n’avez plus besoin de résider dans le pays d’Europe occidentale près de la mer Baltique pour pouvoir profiter de jeux vidéo sur Netflix. Le compte officiel de Netflix Espagne vient d’annoncer qu’ils sont déjà disponibles dans notre pays.

Netflix jeux vidéo. A partir d’aujourd’hui, les utilisateurs en Espagne peuvent essayer certains jeux de notre application Android. Nous sommes très tôt dans le développement et il y a beaucoup d’autres titres à venir. pic.twitter.com/myBcXSArmQ – Netflix Espagne (@NetflixES) 28 septembre 2021

L’arrivée des jeux est fixée à ce jour, il ne faudra donc pas attendre pour récupérer le gant. Les titres qui arrivent sont au nombre de cinq, ne vous attendez pas à de grosses productions ou à des jeux pour consoles.

Les titres qui arrivent sont les suivants : « Stranger Things : 1984 », « Stranger Things 3 : The Game », « Card Blast », « Teeter Up » et « Shooting Hoops ». Comme nous l’avons dit, ce ne sont pas des titres de première classe, mais il est toujours curieux qu’ils apparaissent sur Netflix.

Pour que les jeux apparaissent, la première chose à faire est de mettre à jour l’application Netflix, bien que cela ne garantisse pas qu’ils apparaissent au sein de la plateforme de streaming. Au moment où ils commenceront à apparaître de manière décalée.

Si vous avez de la chance, un menu apparaîtra au sein de l’application dans lequel les jeux proposés par Netflix seront affichés. Et, bien que la chose logique soit de penser qu’ils peuvent être joués directement depuis l’application, la vérité est qu’ils ne le peuvent pas.

Lorsque vous cliquez sur l’icône du jeu vidéo, ce qui se passe, c’est que la boutique d’applications Google s’ouvre. L’accès sera direct au jeu dans le Play Store, à partir de là, il peut être téléchargé afin de profiter du titre sur l’appareil.

La vérité est qu’il aurait été beaucoup plus intéressant si cette étape n’avait pas existé, mais il serait complexe pour Netflix d’héberger ce jeu dans le cloud afin que les utilisateurs puissent jouer sans avoir à installer quoi que ce soit.

Il faudra voir l’évolution de ce type de contenu, Netflix sera peut-être vraiment incité à concurrencer Stadia de Google ou Luna d’Amazon. Seul le temps a la réponse à cela.