Netflix a discrètement supprimé l’une des émissions les plus populaires de tous les temps, et les abonnés paniquent • .

Quelle est la raison pour laquelle tous les épisodes de Jeopardy ont été retirés de Netflix ?

Oh, je suis désolé – ce n’est pas censé être la réponse à un indice de danger final, même s’il y ressemble. C’est en fait ce que moi et d’autres fans du jeu télévisé de longue date nous demandons en ce moment. À la lumière de, eh bien, ce mouvement soudain du streamer. C’est une surprise supplémentaire, puisque Netflix n’a pas inclus les épisodes de Jeopardy dans la liste des contenus annoncés quittant le streamer ce mois-ci. Et Netflix n’avait pas non plus accueilli d’épisodes de Jeopardy depuis très longtemps – seulement environ trois ans.

Épisodes de danger tirés de Netflix

Popculture.com note que l’émission a fait ses débuts sur Netflix en 2018 avec une collection d’épisodes Netflix étiquetés comme “Tournament of Champions II”. À partir de là, de nouvelles collections ont été intégrées à la bibliothèque Netflix, et certaines plus anciennes ont été retirées du service. En novembre 2018, par exemple, est venue la collection « College Championship ». Ainsi qu’une poignée d’autres, comme “Teen Tournament”, “Kids Week” et “Teachers Tournament”.

Pour de nombreux fans, la possibilité de revoir d’anciens épisodes comme ceux de Netflix a été adoptée, en particulier à la suite du décès en novembre dernier de l’animateur de l’émission, Alex Trebek. Trebek est décédé à l’âge de 80 ans après avoir combattu un cancer du pancréas. Avant cela, il avait présidé pendant près de quatre décennies plus de 8 000 épisodes du jeu télévisé emblématique. Celui au cours duquel trois prétendants s’affrontent dans une bataille de culture générale au rythme effréné.

Je n’étais pas émotionnellement préparé à ce que Netflix élimine Jeopardy – Protextor 🛼 (@protextorparty) 29 juillet 2021

Jeopardy n’est plus sur Netflix. Qu’ai-je jamais fait pour mériter ça. – Scott Westwell (@scottwestwell) 30 juillet 2021

Jeopardy a été retiré de Netflix. Veuillez respecter ma vie privée et celle de ma famille en cette période difficile. – becky (@lightboiii) 29 juillet 2021

L’avenir post-Trebek

Soit dit en passant, Jeopardy est actuellement au milieu d’une rotation d’hôtes célèbres. Utiliser cet intervalle pour gagner du temps et essayer des possibilités alors qu’il tente de s’installer sur un remplacement Trebek. LeVar Burton remplace maintenant, pour les épisodes de Jeopardy actuellement diffusés à la télévision, qui semble déjà parfaitement adapté, pour certaines personnes, à la tâche de succéder à Trebek.

Burton parle un peu du concert dans le clip vidéo que vous pouvez regarder ci-dessous. « J’ai été fan de Jeopardy toute ma vie », dit-il. « Et quand cette opportunité s’est présentée, je ne pouvais pas la laisser passer. Je pense que le fait saillant pour moi a été de rencontrer les concurrents et de voir à quel point ils sont bons à ce match. »

Dans des nouvelles sans rapport également des derniers épisodes de Jeopardy, au moment de la rédaction de cet article, le champion actuel Matt Amodio – un doctorat. étudiant de New Haven, Connecticut – était sur une impressionnante séquence de six victoires consécutives. Cependant, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour se plaindre d’une bizarrerie particulière de sa part. Certains l’appellent même le concurrent le plus ennuyeux de Jeopardy.

C’est lié à la règle la plus connue du jeu. À savoir, que les candidats à Jeopardy doivent donner des réponses sous la forme d’une question. Disons, par exemple, que l’indice est le suivant : ce groupe de rock britannique à succès était composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. La réponse, si vous jouez à Jeopardy, est « Qu’est-ce que les Beatles ? »

Amodio, cependant, a utilisé “quoi” sans discernement, certains fans se plaignant que “qui” est en fait le mot correct à utiliser à la place. Si la question ci-dessus était formulée ainsi : « Ce musicien a joué de la guitare basse pour les Beatles », Amodio répondrait : « Qu’est-ce que Paul McCartney ?

Quelqu’un peut-il S’IL VOUS PLAÎT dire à Matt que ce n’est pas « quoi » lorsqu’il fait référence à une personne ? #Péril – Avril (@NerdmomApril) 29 juillet 2021

Qui est le champion le plus inaccessible de l’histoire de #Jeopardy ? Réponse : Qu’est-ce que Matt. – Andy (@MiamiDadeRaised) 28 juillet 2021

