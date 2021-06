Netflix a donné le feu vert à cette émission de rencontres insensée, mais il ne sauvera pas son drame n ° 1 pour le moment – ​​.

C’est ça. Je l’appelle. En juin 2021, Netflix a officiellement perdu la tête.

Cette semaine, le streamer nous a donné la première bande-annonce de son émission de rencontres à venir, Sexy Beasts – une série complètement dingue et tout à fait bizarre qui ressemble à une sorte de mashup entre The Masked Singer et votre émission de télé-réalité normale, variété de jardin (parce que vous ne peut jamais en avoir trop, apparemment). La tournure qu’offre cette nouvelle série Netflix est que tous les « rendez-vous » ont lieu pendant que les participants portent des prothèses animales stupides. Yadda yadda, l’ensemble juge-quelqu’un-par-sa-personnalité-et-pas-son-angle-apparence. C’est vraiment, vraiment stupide, mais j’en parle, car cette nouvelle est arrivée la même semaine que Netflix aurait également refusé de sauver une émission décidément, eh bien, pas stupide – un drame, en fait, que le streamer a repris de NBC et a depuis devenu quelque chose d’un favori culte, avec une base de fans passionnés qui a été engagé dans une campagne populaire suppliant Netflix de donner à l’émission une autre saison, après son annulation brutale par NBC.

L’émission à laquelle nous faisons référence est, bien sûr, Manifest. Au moment d’écrire ces lignes, il occupe la première place de la liste des 10 meilleures émissions de télévision que Netflix maintient en permanence – et, pour rappel, il s’agit d’une série sur les passagers d’un vol d’avion turbulent qui se termine des années après le décollage de leur avion, pour découvrir que le monde a semblé avancer rapidement, les présumant tous morts et partis depuis des années. C’est une prémisse trippante et hallucinante pour une émission qui représente également le genre de risque créatif que les réseaux traditionnels tels que NBC n’expérimentent pas assez souvent.

C’est une sacrée chose, pour une émission comme celle-ci d’un réseau comme NBC pour battre même les séries originales de Netflix comme Lupin et Sweet Tooth pour dominer la propre liste des 10 meilleurs streamers, n’êtes-vous pas d’accord ? Mais non, les costumes de Netflix ont décidé que même s’ils ne voulaient pas relancer la série – laissant Manifest se terminer par un tas de questions sans réponse – une émission comme celle-ci serait parfaite pour ses abonnés :

Alors que Netflix donne le feu vert à des tripes insipides comme celle-ci, en attendant, je vais simplement laisser ceci ici:

Au lieu de courir après Netflix et des mouvements comme ceux-ci, l’approche nettement différente qu’Apple TV + adopte pour son activité de streaming semble porter ses fruits pour le service du fabricant de l’iPhone – cette approche étant une focalisation beaucoup plus lente sur la qualité et la conservation (et un concentrez-vous sur des émissions entièrement originales). À savoir, le service de streaming d’Apple n’existe que depuis environ un an et demi, et pourtant, jusqu’à présent, il a réussi à recueillir 400 nominations et a remporté 112 prix pendant cette période. Fais-en ce que tu veux.

En tout cas, après avoir appris cette semaine que Netflix aurait décidé de ne pas aller de l’avant avec une nouvelle saison de Manifest – bien que vous puissiez toujours regarder les saisons 1 et 2 de l’émission, tandis que la troisième et dernière saison est diffusée sur le service Peacock de NBC – casting les membres ont commencé à peser sur leurs sentiments à propos de la série et de la fin des choses.

“Manifest Gratitude, Final Edition”, a tweeté le créateur de l’émission Jeff Rake. “Merci à vous, nos fans. Vous êtes devenus les manifesteurs au Comic-Con 2018. Depuis, vous avez regardé religieusement, analysé chaque mot, beaucoup pleuré, ri un peu, résolu des énigmes et jamais, jamais, hésité dans votre soutien. Je ne l’oublierai jamais.”

