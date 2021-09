Netflix a éclairé une série basée sur les bandes dessinées de Grendel

in

Grendel à venir de longue date de Dark Horse sera adapté en une émission télévisée de huit épisodes par Netflix. La série mettra en vedette Abubakr Ali dans le rôle principal de Grendel, AKA Hunter Rose, avec des acteurs de soutien comprenant Brittany Allen, Julian Black Antelope, Kevin Corrigan et Emma Ho.

La ligne de connexion de la série se lit comme suit : « Basé sur la série de bandes dessinées révolutionnaire de Matt Wagner, Grendel suit Hunter Rose, un escrimeur, un écrivain et un assassin doué alors que, cherchant à venger la mort d’un amour perdu, il part en guerre avec le monde criminel de New York, seulement pour réaliser… pourquoi les battre, quand on peut les rejoindre ?”

Andrew Dabb sera scénariste et showrunner pour Grendel. Dabb a déjà écrit pour The CW’s Supernatural, assumant également le rôle de co-showrunner à partir de la saison 12. Il est également écrivain dans la prochaine émission télévisée Resident Evil de Netflix.

“Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par la saga Grendel, l’une des séries de bandes dessinées indépendantes les plus anciennes, enfin traduite en live action pour l’écran”, a déclaré le créateur de Grendel, Matt Wagner, dans un communiqué de presse. “Je suis particulièrement ravi de voir Abubakr Ali donner vie au personnage de Grendel/Hunter Rose – il a le charisme, le style et la nervosité vitale que j’envisage dans le rôle depuis des années.”

L’émission n’est pas la première collaboration entre Netflix et Dark Horse, qui ont actuellement un premier accord. L’émission à succès de Netflix The Umbrella Academy est également adaptée d’une bande dessinée Dark Horse, tout comme le film de 2019 Polar. Les deux sociétés travaillent également ensemble sur la prochaine émission d’animation Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles.