Netflix a enfin résolu son seul véritable inconvénient dans les guerres du streaming – .

Il y a quelques années à peine, Netflix était le roi incontesté du streaming sans concurrence légitime à proprement parler. Avance rapide jusqu’en 2021 et le paysage du streaming est nettement différent et beaucoup plus compétitif. Bien que Netflix soit toujours un poids lourd du streaming, il fait désormais face à une concurrence accrue sur plusieurs fronts. Outre des piliers comme Hulu et Amazon Prime, Netflix doit également affronter de nos jours des services rivaux et de plus en plus populaires tels que Disney + et HBO Max.

Ce n’est un secret pour personne que la stratégie de streaming de Netflix a longtemps été de se concentrer sur le contenu original, surtout maintenant que les accords de licence qu’il avait pour des émissions populaires comme Friends et The Office ont expiré. Et comme Ted Sarandos, directeur du contenu de Netflix, l’a dit il y a quelques années, l’objectif de Netflix «est de devenir HBO plus vite que HBO ne peut devenir nous».

À la lumière de ce qui précède, l’une des lacunes flagrantes de Netflix, en particulier en ce qui concerne HBO, a été une sélection relativement dérisoire de titres de films de premier plan. Bien sûr, Netflix a des milliers de films, mais un grand pourcentage d’entre eux ne vaut même pas la peine d’y prêter attention. Sans surprise, la sélection de films de Netflix dans son ensemble a considérablement diminué ces dernières années, la société ayant consacré des milliards de dollars au développement de contenu original.

Il y a quelques années, Netflix a décidé de ne pas renouveler un accord de licence avec Epix et, ce faisant, le géant du streaming a perdu des milliers de films, y compris des titres très acclamés et populaires comme Le loup de Wall Street et The Hunger Games: Catching Feu.

Qu’il suffise de dire que si vous êtes un amateur de cinéma sans faille, il y a de fortes chances que vous trouviez une meilleure sélection de films sur des services de streaming en dehors de Netflix.

Pour remédier à cette lacune, Netflix a récemment signé un accord pour consolider le trou susmentionné dans sa sélection de films. Plus tôt ce mois-ci, Netflix et Sony ont annoncé un nouvel accord sur les films en vertu duquel Netflix détiendrait les droits de diffusion exclusifs sur toutes les sorties en salles de Sony à partir de 2022. De plus, Netflix pourra acquérir des licences de films plus anciens à partir de la vaste bibliothèque de titres à succès de Sony.

«Sony Pictures est un excellent partenaire et nous sommes ravis d’étendre notre relation grâce à cet accord avant-gardiste», a déclaré Scott Stuber de Netflix à propos de l’accord. «Cela nous permet non seulement d’apporter leur impressionnante gamme de franchises cinématographiques bien-aimées et de nouvelles adresses IP à Netflix aux États-Unis, mais cela crée également une nouvelle source de films en première diffusion pour les cinéphiles Netflix du monde entier.»

Bien que les détails financiers spécifiques n’aient pas été divulgués, on pense que l’accord coûtera à Netflix des centaines de millions de dollars en quelques années.

Incidemment, Netflix a montré ces derniers mois un plus grand intérêt pour les films A-list qu’il ne l’a fait depuis des années. En mars dernier, par exemple, Netflix a déboursé 450 millions de dollars pour les droits de Knives Out 2 et Knives Out 3.

Dans le même ordre d’idées, les actions de Netflix ont plongé de plus de 40 points mercredi à la suite d’un rapport sur les résultats qui a vu un ralentissement de la croissance des abonnés. Au cours des trois premiers mois de 2021, Netflix a attiré 3,98 millions de nouveaux abonnés, un chiffre impressionnant certes, mais toujours nettement inférieur aux 4,8 millions de chiffres que les analystes de Wall Street prévoyaient.

