Netflix a enfin révélé quand nous lancerons à nouveau une pièce à ‘The Witcher’

The Witcher est de loin le projet le plus ambitieux de Netflix à ce jour. C’est l’équivalent de Game of Thrones de HBO, même si cela ne fait que commencer. Nous n’avons vu que la première saison de The Witcher, et la saison 2 sera lancée près de deux ans plus tard. Que la pandémie ait contribué ou non à son retard, cela n’a même pas d’importance. Netflix est enfin prêt à s’engager sur une date de sortie pour The Witcher saison 2. Et nous avons enfin la première bande-annonce de la série, taquinant ce qui est prévu pour les trois personnages principaux de la série.

La première saison de Witcher est diffusée sur Netflix, et vous pouvez la rattraper tout de suite si vous ne l’avez pas vue. Il y a aussi beaucoup de temps pour revoir la saison 1, car la saison 2 ne sera diffusée que le 17 décembre. C’est le même jour que Marvel et Sony sortiront Spider-Man: No Way Home au cinéma, vous aurez donc un week-end chargé en matière de divertissement,

La première saison a livré un voyage complexe. Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalortra) et Ciri (Freya Allen) ont voyagé à travers le temps et l’espace pour rencontrer et entrelacer leurs destins. Raconter une histoire à travers le temps était l’un des trucs les meilleurs et les plus déroutants de la saison 1. Cette exposition massive, culminant avec une grande bataille et la rencontre finale entre les trois personnages, est ce qui a fait savoir au public que le meilleur est encore à venir .

Bande-annonce de la saison 2 de The Witcher : Yennefer (Anya Chalortra). Source de l’image : Netflix

Lancez une pièce à la saison 2 de The Witcher

Netflix a publié vendredi la première bande-annonce de la saison 2 de The Witcher lors de son événement « WitcherCon ». Le clip taquine ce qui va suivre pour les trois personnages principaux. Nous allons vivre une histoire plus linéaire que dans la saison 1. C’est ce que nous savons des interviews précédentes.

Nous verrons Geralt entraîner Ciri et nous expérimenterons cette nouvelle dynamique «familiale» dans le même contexte. Avec ses monstres de toutes sortes et ses intrigues politiques, les dangers du Continent interféreront avec nos héros. Tout semble plus sombre qu’avant. Et, bien sûr, Yennefer a disparu

Cela va être une longue attente jusqu’au 17 décembre pour lancer une pièce à The Witcher. Jaskier le barde (Joey Batey) apparaîtra également dans la saison 2.

Synopsis et première bande-annonce

La bande-annonce complète de la saison 2 de Witcher suit ci-dessous.

Voici le synopsis complet de la nouvelle saison de The Witcher :

Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède à l’intérieur.

En attendant le 17 décembre, Netflix propose de nombreux nouveaux contenus Witcher. Le streamer a publié de nombreuses autres vidéos sur sa chaîne YouTube officielle The Witcher que les fans devraient consulter, y compris divers panneaux sur la saison 2.

