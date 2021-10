Netflix a forcé une IA à regarder des milliers d’heures de films d’horreur et le résultat est un court métrage très étrange | La technologie

La nouveauté sur Netflix est un court métrage écrit par une intelligence artificielle, la durée est inférieure à cinq minutes et l’expérience est presque inoubliable.

Quand on parle d’intelligence artificielle, l’imagination collective vole vers des endroits trop complexes pour être décrits, mais la réalité est que, bien souvent, les intelligences artificielles sont soumises à des processus qui frisent le ridicule.

L’exemple le plus proche et le plus actuel de tout cela est le nouveau court métrage de Netflix, « Mr. Puzzles veut que vous soyez moins vivant ». C’est le titre d’un film écrit par une intelligence artificielle qui a été contrainte de consommer 400 000 heures de films.

Le genre de tous ces films est l’horreur et cela se reflète dans le titre du court métrage. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c’est à quel point la bande est absurde, en fait, elle a des teintes tellement démodées que cela en fait un spectacle absurde.

L’intrigue principale pourrait-on dire est un mélange entre les films « Saw » avec une touche de « The Texas Chain Saw Massacre » et tout cela passé à travers un filtre qui combine un surréalisme japonais de premier ordre.

Nous avons travaillé avec @KeatonPatti pour faire en sorte qu’un bot regarde plus de 400 000 heures de films d’horreur, puis écrive son propre film d’horreur. C’est ce qu’il a proposé. pic.twitter.com/cBLNmfhLvg – Netflix est une blague (@NetflixIsAJoke) 6 octobre 2021

L’antagoniste du film est une copie du méchant de « Saw », bien qu’il porte cette fois un masque de démon japonais typique. En fait, il roule sur un tricycle, même si c’est assez disproportionné par rapport à Jigsaw.

Tout au long du film, ce qui est vu est une succession d’événements sans aucun sens, mais qui finissent par avoir un fil conducteur intéressant. Bien sûr, le court joue pour constamment introduire et éliminer des éléments.

Si vous avez été curieux de le voir, il est disponible sur la chaîne YouTube Netflix est une blague. La durée est de quatre minutes et vingt-deux secondes, vous pouvez donc la voir sans problème à tout moment.

Il est intéressant de noter que Netflix est encouragé à créer quelque chose comme ça, nous vous recommandons fortement de jeter un coup d’œil. L’expérience est tellement ridicule que passer un bon moment est garanti à cent pour cent.