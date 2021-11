Netflix a frappé une nouvelle série animée renouvelée pour la saison 2

Après une première saison réussie et une fin de cliffhanger, Netflix double déjà la série animée Riot Games League of Legends qui a satisfait les gens en streaming à la maison. Arcane reviendra pour une deuxième saison sur la plateforme de streaming, révélant l’actualité lors des événements Undercity Nights.

Hailee Steinfeld, Ella Purnell et Katie Leung reviendront pour reprendre leurs rôles de Vi, Jinx et Caitlyn Kiramman. Le renouvellement est le dernier d’une période chargée pour Steinfeld dans le monde du streaming, avec Hawkeye devrait être présenté plus tard ce mois-ci sur Disney + et Dickinson se terminant sur Apple TV.

Arcane a fait ses débuts plus tôt en novembre et adapte un conte de League of Legends, le jeu PC de stratégie MOBA de Riot Games qui fait tourner un monde original du cœur de la célèbre carte Warcraft III Defense of the Ancients (DOTA). League of Legends est un jeu autonome original qui permet aux batailles PVP de se dérouler en ligne et est devenu le plus grand jeu d’esports au monde, avec des millions de personnes à l’écoute pour regarder le championnat 2019 selon Wikipedia, avec des flux sur YouTube et Twitch tout en apparaissant également sur ESPN.

La série Netflix raconte l’histoire d’origine des sœurs populaires du jeu Jinx et Vi, jouées par Purnell et Steinfeld dans la série. Les ténèbres se répandent à travers le pays et créent une recette amusante pour une aventure animée réussie.

« Nous sommes plus que ravis de la réponse positive à la première saison d’Arcane et travaillons dur avec les assistants créatifs de Riot et Fortiche pour livrer notre deuxième volet », ont déclaré les co-créateurs Christian Linke et Alex Yee à propos du renouvellement de Netflix.

Préparez-vous, les amis. La saison 2 d’Arcane est maintenant en production. pic.twitter.com/L9oYFzOn0X – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 21 novembre 2021

La série est le dernier succès animé de la plate-forme de streaming et soutient leur poussée dans le contenu animé original produit par l’entreprise par opposition à des tiers. Bien qu’ils ne ferment pas cette porte, ils ont augmenté leur production, avec des séries comme Inside Job et Dogs in Space atterrissant récemment, une série Magic the Gathering et l’adaptation de Sonic the Hedgehog en 2022, et une adaptation du classique comique Bone et un nouvelle série du créateur de Gravity Falls Alex Hirsch.

Avec le succès d’Arcane et ses victoires passées comme Castlevania, Bojack Horseman et Big Mouth, le contenu animé est viable pour la plate-forme de streaming. En espérant une excellente saison 2 et au-delà.