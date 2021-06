Netflix a maintenant une boutique en ligne avec des produits de ses meilleures émissions – .

Cela fait neuf ans que Lilyhammer a fait ses débuts, marquant l’entrée de Netflix dans le monde de la production de contenu. En 2021, il y a maintenant des centaines de films et d’émissions de télévision originaux en streaming sur le service, et jeudi, Netflix a donné aux fans une nouvelle façon de montrer leur fandom avec l’introduction de la boutique officielle de produits dérivés Netflix, que vous pouvez visiter en ligne.

La sélection est relativement limitée pour le moment, avec des produits axés sur deux séries animées récentes de Netflix : Yasuke et Eden. Il y a des chemises et des sweats à capuche de Jordan Bentley’s Hypland, un kendama et une horloge imaginés par Nathalie Nguyen, des colliers, des breloques et des pendentifs conçus par Kristopher Kites et la collection BEAMS x Eden avec deux logos à manches courtes et deux à manches longues et des t-shirts graphiques.

Les chemises BEAMS semblent être les premiers produits de la boutique Netflix disponibles à l’achat, à partir de 45 $ pour un t-shirt à manches courtes. La ligne de vêtements Yasuke d’Hypland commencera à être expédiée la semaine du 21 juin, mais vous pouvez passer une commande aujourd’hui. Vous pouvez également précommander les horloges kendama et Yasuke HRT inspirées d’Eden de Nathalie Nguyen – respectivement 50 $ et 135 $ – qui seront lancées le 31 octobre.

Le site est astucieux, mais à moins que vous ne soyez un fan de ces deux séries animées spécifiques de Netflix, vous ne trouverez probablement pas beaucoup d’intérêt en stock pour le moment. Bien sûr, le magasin n’a que 24 heures environ et, selon le New York Times, l’entreprise a de grands projets pour son avenir.

Plus tard ce mois-ci, l’émission policière française Lupin occupera la première page de la boutique, avec des chapeaux, des chemises, des sweats à capuche, des coussins et même une table d’appoint en vente, tous conçus en collaboration avec le musée du Louvre. Certaines des plus grandes émissions du service de streaming auront également leur tour dans les mois à venir, notamment Stranger Things et Money Heist.

Comme le note l’article du NYT, ce n’est pas la première fois que les fans peuvent acheter de véritables produits Netflix. Phenomenal s’est associé à Netflix pour les pulls molletonnés Bridgerton, H&M vend des vêtements et des accessoires To All the Boys I’ve Loved Before, et Walmart propose des jouets Over the Moon.

Netflix.shop ne sera pas le seul endroit pour acheter des produits sur le thème de Netflix, mais il permettra à Netflix de mettre ces produits sur le marché encore plus rapidement. Ceci est particulièrement important si Netflix a un « coup inattendu » entre les mains, comme l’a déclaré au NYT Josh Simon, vice-président des produits de consommation chez Netflix. Avec sa propre boutique en ligne, Netflix pourra commencer à vendre des produits quelques jours après le succès d’une émission.

La boutique est une grosse pièce du puzzle, mais même Simon admet que la plupart des revenus proviendront de ses accords avec les détaillants. “En pratique, les revenus proviendront davantage de ces partenaires du monde entier en termes d’empreinte, de nombre d’emplacements et d’ampleur”, a-t-il déclaré.

