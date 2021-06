Netflix a mis fin à l’attente et vous permet désormais de regarder des films, même s’ils n’ont pas fini de télécharger | Divertissement

La nouvelle fonctionnalité Netflix vous permet de visualiser le contenu, même s’il n’a pas fini de télécharger.

Netflix vient de lancer l’une de ses fonctionnalités les plus attendues, les utilisateurs peuvent désormais regarder des films et des séries sans avoir besoin d’être entièrement téléchargés. Cette mise à jour a pour but d’offrir aux utilisateurs des minutes de divertissement, même si le contenu n’est pas hébergé sur leurs appareils.

Ce type de proposition n’est pas nouveau et a été vu dans des services de nature différente comme, par exemple, Steam. La plate-forme de jeux vidéo de Valve permet aux utilisateurs de jouer aux titres, même s’ils n’ont pas fini de télécharger. À l’époque, ils ont annoncé cette fonctionnalité pour aider ceux qui ont un faible débit Internet.

Aujourd’hui, beaucoup plus de foyers ont accès à internet et plus particulièrement à la fibre. Ce qui se passe, c’est que le temps joue contre les utilisateurs et ces minutes avant de partir, à attendre un épisode à télécharger pour le regarder dans les transports en commun, peuvent devenir une éternité.

C’est à cause de ça maintenant ils peuvent être joués jusqu’au moment où le téléchargement ne pourrait pas continuer. Ainsi, l’utilisation de données pour télécharger du contenu est également évitée et profite aux utilisateurs avec des tarifs plus bas. De plus, une fois que nous sommes dans une zone où nous avons une connexion Internet via Wi-Fi, le téléchargement continuera à partir du point où il a été interrompu.

Netflix a une série d’astuces que peu de gens connaissent, comme ses codes pour trouver du contenu. Dans ce rapport, nous avons compilé tous les codes secrets de la plateforme.

Pouvoir afficher le contenu sans avoir à le télécharger complètement est désormais disponible sur les appareils Android, à la fois les téléphones mobiles et les tablettes. La seule condition à remplir est que l’application Netflix soit mise à jour vers la dernière version.

Les appareils Apple avec iOS et iPadOS devront attendre un peu plus longtemps, car Netflix lui-même a déclaré qu’ils allaient commencer à tester cette fonctionnalité. C’est une mise à jour de la façon de voir du contenu vraiment intéressant, il faudra attendre de voir l’opinion que cela suscite chez les utilisateurs.