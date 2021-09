Netflix a perdu une autre émission CW à succès ce mois-ci

Une autre émission de The CW a quitté Netflix en septembre. Les quatre saisons de La Belle et la Bête ne sont plus disponibles sur la plate-forme de streaming depuis le 18 septembre. La série était titrée par l’ancienne star de Smallville Kristin Kreuk et Jay Ryan, qui joueraient plus tard dans It Chapter Two. Malheureusement pour les fans de la série, La Belle et la Bête n’est pas disponible en streaming pour le moment, mais il pourrait bientôt être publié sur Paramount+. Il a été inspiré par la série CBS de 1987 mettant en vedette Ron Perlman et Linda Hamilton.

La Belle et la Bête a duré quatre saisons de 2012 à 2016 et a été développée par Sherri Cooper-Landsman et Jennifer Levin. Kreuk a joué Catherine Chandler, qui a vu le meurtre de sa propre mère et s’est presque suicidée jusqu’à ce que quelque chose la sauve. Elle a grandi pour devenir détective de la police de New York et rencontre finalement Vincent Keller (Ryan), un ancien soldat qui aurait été tué alors qu’il servait dans l’armée. Au cours de la série, Catherine en a appris davantage sur le meurtre de sa mère et la vie de Vincent. Le casting principal comprenait également Austin Basis, Nina Lisandrello, Brian White, Max Brown, Sendhil Ramamurthy, Amber Skye Noyes, Nicole Gale Anderson et Michael Roark.

Le redémarrage a duré plus longtemps que la série originale, diffusée sur CBS de 1987 à 1990. La série originale a été créée par Ron Koslow et inspirée du conte de fées classique du même nom. Cette émission est également disponible en streaming sur Paramount +, afin que les fans puissent facilement comparer les deux émissions. Beauty and the Beast n’est pas disponible en streaming avec un abonnement pour le moment, mais il rejoindra probablement la série originale et d’autres émissions CW à Paramount + à l’avenir. La série complète 2012-2016 est également disponible en DVD pour ceux qui ne veulent pas attendre pour la streamer.

La CW avait un accord de longue date avec Netflix, ce qui a aidé ses émissions mal notées à trouver de nouveaux publics. Par exemple, il est peu probable que Riverdale ait pu atteindre cinq saisons sans gagner en popularité sur Netflix. Cependant, avec la société co-mère de The CW ViacomCBS lançant son propre service de streaming avec Paramount +, cet accord a expiré en mai 2019. (The CW appartient également en partie à WarnerMedia d’AT&T, qui possède HBO Max.) Émissions produites lorsque l’accord était actif, y compris Riverdale, restera pour le moment sur Netflix, mais les nouvelles émissions qui ont commencé après mai 2019 ne seront pas publiées sur Netflix. C’est pourquoi Batwoman et Nancy Drew ne peuvent pas y être trouvées, mais The Flash, Supergirl et All American sont toujours disponibles en streaming sur Netflix.

Depuis la fin de La Belle et la Bête, Kreuk a joué dans Burden of Truth, Ghostwriter et la prochaine série Reacher. Ryan a décroché un rôle décisif en tant que Ben Hanscom dans It Chapter Two. Il a également joué dans Mary Kills People, The Furnace et Together Forever Tea.