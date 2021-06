Netflix a publié une nouvelle liste de ses films les plus populaires – vos favoris ont-ils été retenus ? – .

Netflix n’est pas toujours franc sur le nombre de téléspectateurs, en particulier en ce qui concerne le nombre de personnes qui sont restées et ont regardé un film ou une série télévisée en entier, mais la société est plus qu’heureuse de vanter des projets originaux avec des lancements remarquables.

Cette tendance s’est poursuivie à la fin de la semaine dernière lorsque la société a révélé que le dernier film de Zack Snyder, Army of the Dead, était en passe de devenir l’un des plus grands films de Netflix. Le film n’est disponible que depuis le 21 mai, mais selon les métriques internes de la société, il est sur le point d’être diffusé 72 millions de fois au cours de ses quatre premières semaines, ce qui le placerait dans le top dix.

Sans surprise, les films d’action ont dominé la production cinématographique originale de Netflix ces dernières années. Army of the Dead se déroule dans une apocalypse zombie, alors qu'”un groupe de mercenaires prend le pari ultime, s’aventurant dans la zone de quarantaine pour réaliser le plus grand casse jamais tenté”. S’il peut vraiment atteindre 72 millions de vues, il égalera The Midnight Sky à la neuvième place et sortira The Kissing Booth 2, qui a accumulé 66 millions de vues en quatre semaines. Voici la liste complète telle qu’elle se présente aujourd’hui :

Extraction – 99 millions Bird Box – 89 millions Spenser Confidential – 85 millions 6 Underground – 83 millions Murder Mystery – 83 millions The Old Guard – 78 millions Enola Holmes – 76 millions Project Power – 75 millions The Midnight Sky et Army of the Dead (à égalité ) – 72 millions

Sans surprise, Netflix a déjà prévu de transformer Army of the Dead en une franchise. Le premier film est Army of Thieves, réalisé par Matthias Schweighöfer, qui était Ludwig Dieter dans le film original. Le tournage a eu lieu à la fin de l’année dernière en Allemagne, et il devrait être prêt avant la fin de l’année, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour le voir à nouveau casser des coffres-forts.

Netflix a également commandé un anime intitulé Army of the Dead: Lost Vegas dans lequel de nombreux acteurs du film reviendront pour exprimer leurs personnages dans une série qui relatera les préparatifs de l’épidémie de zombies. La série se concentrerait sur les origines de Scott Ward (Dave Bautista), mais Ella Purnell, Ana de la Reguera, Tig Notaro et Omari Hardwick reprendront tous leurs rôles de Army of the Dead, avec Joe Manganiello et Christian Slater arrondissant sur le casting de la voix.

72 millions de foyers parient sur la mort. ARMY OF THE DEAD a été le film n°1 dans le monde et devrait être l’un des films les plus populaires de Netflix au cours de ses 4 premières semaines. pic.twitter.com/85foTPFAny – NetflixFilm (@NetflixFilm) 28 mai 2021

Si vous avez déjà vu Army of the Dead (ou si vous n’avez tout simplement aucun intérêt pour le retour de Zack Snyder aux films de zombies), il y a beaucoup de nouvelles émissions et films à venir sur Netflix ce mois-ci que vous voudrez peut-être regarder à la place. Nous avons également dressé une liste des dix meilleures émissions et films sur Netflix le mois prochain, si vous ne voulez pas les trier vous-même.

