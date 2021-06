Netflix a rejeté l’invitation à Cannes 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Netflix a répondu négativement à l’invitation de Cannes 2021 pour que deux de ses prochains films soient projetés au prestigieux festival. Cette information a été dévoilée quelques heures après la révélation de la sélection officielle de la 74e édition du célèbre rendez-vous du cinéma, qui se déroulera du 6 au 17 juillet de cette année.

Dans une récente interview accordée à Deadline, l’actuel directeur du Festival de Cannes Thierry Frémaux a assuré qu’il était tout à fait disposé à ce que les prochains films Blonde, d’Andrew Dominik, et The Power of the Dog, de Jane Campion, soient présentés en avant-première mondiale à l’événement cinématographique magno. Les deux productions sont des originaux Netflix – dont le catalogue arrivera en 2021 – et sont dirigées par des cinéastes précédemment reconnus à Cannes : Dominik a concouru pour la Palme d’Or grâce à Kill them Gentle (2012), tandis que Campion a remporté ce premier prix pour The Piano ( 1993).

D’un autre côté, le plan de Frémaux était que Blonde et The Power of the Dog tombent dans la catégorie Hors Compétition, et apparemment c’est ce qui aurait bouleversé le ‘N’ rouge.

“Netflix ne veut pas venir à Cannes, mais je les ai invités quand même”, a déclaré le manager. “C’est important, ce n’est pas nous qui rejetons les films Netflix, c’est Netflix qui ne veut pas ou ne peut pas. Ils veulent participer à la compétition, mais les films qui font partie de la compétition doivent sortir [a través de cines] en France”.

Rappelons que lors de la 70e édition de la prestigieuse cérémonie – qui s’est déroulée au printemps 2017 – Netflix a pu être présent pour la Palme d’Or grâce aux longs métrages The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, et Okja, par Bong Joon-ho. Cela a déclenché une vague de controverse car il s’agissait de productions qui, comme elles provenaient d’une plate-forme de streaming, ne devaient pas être distribuées sur grand écran. En conséquence, Cannes a décidé qu’à partir de 2018, tout film qui aspirait à faire partie de la compétition devait s’engager à être projeté dans les salles françaises.

Cette mesure restrictive changera-t-elle un jour ? Thierry Frémaux n’exclut pas que Cannes s’adapte aux nouveaux contextes de l’audiovisuel.

«Je pense que partout dans le monde, la question des fenêtres [de exhibición], de la protection du théâtre, de l’apparition des tribunes, tout cela est un phénomène fondamental du monde de l’image en mouvement et nous voulons que Cannes soit en quelque sorte au cœur de cela”, a déclaré le Français dans sa récente intervention. avec date limite. Mais j’aimerais que Netflix soit également au centre de cela. Pourtant Netflix protège son système, ses abonnés, ses clients.

Et j’ajoute :

« J’aurais aimé qu’ils participent au Hors Compétition pour montrer aussi la qualité de leur travail, la qualité de leurs productions. Mais pour voir la qualité de leurs productions, il faut aller sur Netflix. Heureusement, je suis abonné et j’adore Netflix, mais mon travail consiste à montrer des films. J’aimerais aussi montrer des films Netflix.

Source : CinéPremière