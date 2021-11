Netflix a sorti son tout premier film d’horreur entièrement écrit par des robots

Netflix a récemment sorti son tout premier film d’horreur entièrement écrit par des robots, et il est exactement aussi ridicule que vous le pensez. Le court métrage d’animation s’appelle Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive, et il s’inspire clairement de la franchise Saw et de son antagoniste emblématique, Jigsaw. Dans le film, M. Puzzles – un méchant masqué par le diable – a piégé une femme nommée Jennifer dans ce qui semble être un entrepôt abandonné et la soumet à un certain nombre de pièges différents, ou énigmes.

Avec un peu d’aide, Jennifer commence bientôt à comprendre comment vaincre M. Puzzles et, à la fin du court-métrage, il est indéniable que les robots ont conçu une histoire d’horreur qui ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu auparavant. Dans une description du film sur YouTube, nous avons expliqué : « Nous avons travaillé avec Keaton Patti pour qu’un robot regarde plus de 400 000 heures de films d’horreur, puis écrive son propre film d’horreur. C’est ce qu’il a proposé. » Notamment, Patti n’est pas étrangère aux histoires écrites par des robots, comme les fans peuvent le voir ici.

Alors que Halloween est peut-être dans le rétroviseur maintenant, cela ne signifie pas que les abonnés de Netflix ne peuvent toujours pas profiter de grandes histoires terrifiantes. Le service de streaming propose un certain nombre de films d’horreur emblématiques comme Dracula de Bram Stoker, The Strangers, The Conjuring 1 et 2, et quelques films de la franchise Underworld. Il y a aussi d’excellents nouveaux films d’horreur originaux Netflix à diffuser, tels que No One Gets Out Alive, Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison et la trilogie Fear Street.

Pour ceux qui s’intéressent plus à une série, Netflix propose également une grande sélection de frayeurs et de suspense avec des émissions comme Midnight Mass and You. Les deux séries ont été très populaires pour le streamer, You ayant récemment fait ses débuts dans sa troisième saison. Dans You, l’acteur Penn Badgley (Gossip Girl) incarne Joe Goldberg, un homme au passé sombre et à la personnalité obsessionnelle. Dans la saison 3 du thriller dramatique, Joe et sa femme Love (Victoria Pedretti) se retrouvent à naviguer dans la vie de banlieue avec leur nouveau bébé, Henry. Très vite, les choses prennent une tournure sinistre, entraînant le couple compliqué sur une voie qui les oblige à se battre pour leur mariage.

S’adressant à InStyle dans une interview, Badgley a parlé franchement de ce qu’il ressent pour son personnage, en disant: « Je suis la personne la moins indulgente au monde avec Joe. » Il a ensuite comparé Joe à « une personne atteinte d’un trouble de la personnalité narcissique profond et de sociopathie ». Badgley a ajouté: « Il est clairement, pour moi, pas un bon mari. Ce n’est pas un bon père, mais les façons dont il essaie, je pense, sont universelles. Sa peur est probablement assez universelle, [but] comment il réagit à tout ce qui est si terrible, évidemment. » Vos saisons 1 à 3 sont maintenant en streaming sur Netflix.