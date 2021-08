Netflix a un nouveau spectacle de cow-boy à venir, regardez la bande-annonce

Netflix a bientôt une nouvelle émission sur le thème des cow-boys, mais ce n’est pas l’aventure western à laquelle vous pourriez vous attendre. À première vue, How to Be a Cowboy est encadré comme une émission de téléréalité mettant en vedette le directeur de ranch, la star du rodéo et la sensation des médias sociaux Dale Brisby. Le spectacle sera présenté le 1er septembre 2021.

Dans How to Be a Cowboy, “Dale Brisby utilise ses compétences en matière de réseaux sociaux et de rodéo pour maintenir les traditions des cow-boys en vie – et maintenant il enseigne au monde comment bien cow-boy.” Brisby est devenu un énorme succès sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube où il anime une émission intitulée Rodeo Time. Brisby est le directeur du ranch de Radiator Ranch Cattle Company et de Brightstar Ranch. Il est également le PDG de Rodeo Time Inc. Maintenant, il apporte toute cette expérience à une nouvelle émission Netflix, et la bande-annonce peut laisser les nouveaux fans un peu confus.

À première vue, cette bande-annonce semble être une télé-réalité, une parodie ou peut-être même une série documentaire légère. Cela montre à quel point Brisby est plus grand que nature – il a un slogan pour chaque situation, y compris celle où il devient une star de Netflix.

Selon un rapport de Y95 Country, il ne s’agit pas d’une simple vantardise. Brisby est un vrai concurrent de rodéo et bull-rider. Il est également titulaire d’un véritable Master en Agriculture de la Texas A&M University. Quelque part dans cet enchevêtrement de compétences, il est également devenu un expert des médias sociaux, comptant plus de 696 000 abonnés sur Instagram. Sa biographie le répertorie comme un “comédien”, avec le qualificatif ajouté: “Je suis une blague, Jésus ne l’est pas.”

Brisby est beaucoup plus actif sur YouTube, où Rodeo Time est toujours aussi fort apparemment aux côtés de How to Be a Cowboy. On ne sait pas combien de croisement les deux émissions peuvent avoir, mais Netflix est connu pour exploiter les sensations Internet pour son contenu. Il le fait de plus en plus ces jours-ci avec des résultats mitigés.

Certains commentateurs ont prédit que cette émission serait l’un des flops. Une personne a écrit: “Ils n’ont pas renouvelé GLOW mais ils ajoutent ce s—. WTF.” Un autre a ajouté: “Pourquoi est-ce que je reçois des vibrations de Tiger King à partir de cela?” Cependant, la plupart des commentaires provenaient de fans enthousiastes qui connaissaient déjà le travail de Brisby.

“Je suis prêt pour ça ! Je suis curieux de savoir pourquoi toutes les Karens haineuses ressentent le besoin de commenter. Ceux d’entre nous qui soutiennent tout ce que Dale se fiche de ce que vous pensez”, a proclamé une personne. Un autre a écrit : “Ça va être bien ! Les gens doivent enseigner le mode de vie du rodéo/de l’élevage chaque fois qu’ils le peuvent. L’humour ajouté est toujours un plus. Continuez votre bon travail et enseignez aussi le Seigneur.” Une troisième personne a ajouté: “Oui, j’ai hâte! Ce spectacle va être tellement bon! Littéralement, un rêve devenu réalité pour moi que Dale fasse un spectacle!”

Comment être un cow-boy sera présenté le 1er septembre sur Netflix. L’émission YouTube de Brisby, Rodeo Time, continue d’être diffusée régulièrement entre-temps.