Netflix accueille Herrera et Bichir dans la nouvelle bande-annonce d’Ozark 4 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Ce 6 janvier, le premier trailer de la quatrième saison d’Ozark, la série à succès de Netflix, est sorti et, bien qu’à la fin de 2021 leur participation ait été confirmée, l’apparition des acteurs mexicains Alfonso Herrera et Bruno Bichir, qui sont intégrés, surpris le casting dans cet épisode.

Le premier à exprimer son bonheur a été Herrera, qui a partagé le matériel via son compte Instagram et ses fans ont immédiatement réagi favorablement, le remplissant de commentaires positifs pour cette nouvelle réalisation.

Plusieurs de ses collègues l’ont félicité, dont Angelique Boyer, Emiliano Zurita, Erik Hayser, Ana De la Reguera et Claudia lvarez. De son côté, Bruno n’a rien publié sur sa participation.

Les Mexicains partageront la scène avec des acteurs tels que Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, CC Castillo, Katrina Lenk, Bruce Davison , Ali Stroker et Veronica Falcón.

Ozark marque le retour de l’acteur Rebelde, après son apparition au cinéma avec El baile de los 41, en 2020, qui lui a valu le prix du meilleur acteur aux derniers Ariel Awards, décerné chaque année par l’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques. reconnaître le meilleur de l’industrie dans notre pays.

De son côté, Bichir a participé l’an dernier aux cassettes The Legends : The Origin et A Rescue of Little Eggs, toutes deux animées par ce que l’artiste a donné à sa voix pour donner vie à ses personnages. Il a également annoncé sa prochaine participation à la série Bunker, une production pour la plateforme HBO Max.

QUAND OZARK 4 SERA-T-IL SORTI?

Ce quatrième volet comprendra 14 épisodes et sera divisé en deux parties, la première arrivera le 21 janvier, via la plateforme Netflix, accessible avec un abonnement payant, tandis que la seconde n’a pas encore de date de sortie confirmée. .

Source : Cependant