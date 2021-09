Netflix acquiert le fabricant Oxenfree Night School Studio

La plate-forme de streaming Netflix a acheté son premier développeur de jeux dans Night School Studio.

La firme a annoncé qu’elle rejoignait le géant des médias dans un article publié sur son site Web, le qualifiant d'”honneur surréaliste”. Aucun chiffre n’a encore été annoncé sur l’accord.

“Au cours des derniers mois, nous avons eu d’innombrables discussions réfléchies sur nos visions respectives de l’endroit où nous voyons les jeux, la narration et notre opportunité collective d’avoir un impact positif quelque part au milieu”, a déclaré le co-fondateur Sean Krankel (photo).

“Night School veut étendre nos aspirations narratives et de conception à travers des jeux distinctifs et originaux avec cœur. Netflix offre au cinéma, à la télévision et maintenant aux créateurs de jeux une toile sans précédent pour créer et offrir un excellent divertissement à des millions de personnes. Nos explorations du gameplay narratif et de Netflix Les antécédents de soutien à divers conteurs étaient un appariement si naturel.C’était comme si les deux équipes étaient arrivées à cette conclusion instinctivement.

“Bien sûr, c’est un honneur surréaliste d’être le premier studio de jeux à rejoindre Netflix ! Non seulement nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons, comme nous aimons le faire, mais nous obtenons une place au premier rang sur la plus grande plateforme de divertissement dans le monde. L’équipe Netflix a fait preuve du plus grand soin pour protéger notre culture de studio et notre vision créative. Nous continuerons à faire Oxenfree II. Nous continuerons à concocter de nouveaux mondes de jeu. “

Cette nouvelle fait suite à des informations selon lesquelles Netflix se lance sur le marché des jeux avec l’embauche du vétérinaire d’EA et de Facebook, Mike Verdu. La firme se concentre initialement sur les titres mobiles.

Night School Studio est une entreprise indépendante créée par les vétérans de Disney et Telltale, Krankel et Adam Hines. Le développeur est surtout connu pour Oxenfree de 2016, qui s’est vendu à 1,5 million d’exemplaires entre sa sortie et mars 2019, mais qui a enregistré plus de trois millions d’installations.

À la GDC 2019, nous avons rencontré Night School pour discuter du succès d’Oxenfree, de son prochain titre Afterparty et de l’impact potentiel du Xbox Game Pass sur le secteur indépendant.

