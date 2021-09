Netflix acquiert Oxenfree Developer Night School Studio

Netflix a annoncé avoir acquis Night School Studio, le développeur derrière Oxenfree, Afterparty et Next Stop Nowhere.

“Night School veut étendre nos aspirations narratives et de conception à travers des jeux distinctifs et originaux avec cœur. Netflix offre au cinéma, à la télévision et maintenant aux créateurs de jeux une toile sans précédent pour créer et offrir un excellent divertissement à des millions de personnes”, a écrit Sean Krankel, co- fondateur et directeur du studio dans un communiqué. Le développeur est le premier studio de jeux acheté par Netflix, qui a annoncé plus tôt cette année son intention de se développer dans l’industrie des jeux vidéo.

Dans la déclaration, Krankel a écrit que Netflix a fait ses preuves pour soutenir divers conteurs, ce qui semblait naturel pour Night School Studio. “L’équipe Netflix a fait preuve du plus grand soin pour protéger notre culture de studio et notre vision créative. Nous continuerons à faire Oxenfree II. Nous continuerons à concocter de nouveaux mondes de jeu”, a-t-il écrit.

“Nous continuerons à travailler avec des développeurs du monde entier et à embaucher les meilleurs talents de l’industrie pour proposer une grande collection de jeux exclusifs conçus pour tous les types de joueurs et tous les niveaux de jeu”, a écrit Mike Verdu, vice-président du développement de jeux de Netflix. dans une déclaration concernant l’acquisition. La question de savoir si Netflix continuera à acquérir plus de studios ou simplement à travailler avec des développeurs tiers est en suspens.

Semblables aux émissions et aux films de Netflix, les jeux seront également inclus dans les abonnements au service, avec l’avantage supplémentaire de ne pas avoir de publicités ni d’achats intégrés. Les acquisitions par les sociétés entrant dans l’espace de jeu peuvent être lourdes pour les studios. Par exemple, dans le cadre de sa poussée dans le jeu avec Stadia, Google a acquis Typhoon Studio, pour ensuite fermer le développeur lorsqu’il a annoncé qu’il ne développerait plus de jeux propriétaires pour la plate-forme plus tôt cette année.

Le prochain projet de Night School Studio, Oxenfree II: Lost Signals, a été annoncé en avril. Il devrait sortir en 2022 pour PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.

