Netflix ajoute cinq jeux vidéo à son application de streaming mobile

À partir de mardi, l’application de streaming de films et de télévision de Netflix ajoute des jeux vidéo au mélange avec une gamme qui comprend des spin-offs d’action-aventure déjà sortis Stranger Things: 1984 (anciennement connu sous le nom de Stranger Things: The Game) et Stranger Things 3: The Game.

« Que vous ayez envie d’un jeu occasionnel que vous pouvez repartir de zéro ou d’une expérience immersive qui vous permet d’approfondir vos histoires préférées, nous voulons commencer à créer une bibliothèque de jeux qui offre quelque chose pour tout le monde », Mike Verdu, vice-Netflix président du développement de jeux, a déclaré. « Nous en sommes aux premiers jours de la création d’une expérience de jeu exceptionnelle et nous sommes ravis de vous emmener dans ce voyage avec nous. »

Cette gamme initiale de jeux Netflix, qui comprend également Shooting Hoops, Teeter Up et le seul nouveau venu du service, Card Blast, est disponible via les appareils Android (aucun mot sur iOS pour le moment) pour tous ceux qui ont un abonnement Netflix actif. Dans l’annonce, Verdu promet en outre « pas de publicité, pas de frais supplémentaires et pas d’achats intégrés », mais nous verrons combien de temps cela dure.

Les premiers aperçus de l’incursion officielle de Netflix dans le jeu sont arrivés au cours de l’été lorsque Bloomberg a fait son premier rapport sur la plate-forme de streaming embauchant Verdu loin de son précédent poste en tant que vice-président du contenu de réalité virtuelle de Facebook. Depuis lors, Netflix a fait part de ses plans pour offrir aux abonnés une expérience de jeu sans publicité et a même acquis les personnes derrière Oxenfree et Afterparty, le développeur basé à Los Angeles Night School Studio, en septembre dernier.

« Night School veut étendre nos aspirations narratives et de conception à travers des jeux distinctifs et originaux avec cœur », a déclaré à l’époque le co-fondateur de Night School, Sean Krankel. « Netflix offre au cinéma, à la télévision et maintenant aux créateurs de jeux une toile sans précédent pour créer et offrir un excellent divertissement à des millions de personnes. Nos explorations dans le gameplay narratif et les antécédents de Netflix en matière de soutien à divers conteurs étaient un appariement si naturel. C’était comme si les deux équipes étaient arrivées à cette conclusion instinctivement.

Oxenfree II: Lost Signals est actuellement en développement pour PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC. Ni cette suite ni Night School Studio lui-même n’ont été mentionnés dans l’annonce Netflix d’aujourd’hui.