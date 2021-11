Netflix ajoute de nouvelles saisons d’émission de télé-réalité classique

Netflix a vraiment intensifié ses offres de télé-réalité au cours des dernières années et les abonnés peuvent désormais diffuser de nouvelles saisons d’une série de compétition classique appréciée de beaucoup. Les observateurs de Netflix peuvent désormais consulter les saisons 21 et 22 de America’s Next Top Model, la série à succès de modélisation de la réalité de Tyra Banks. La série, créée et hébergée par Banks, a fait ses débuts sur UPN en 2003. Elle est ensuite passée à The CW en 2006, lorsque UPN et The WB ont fusionné, puis à VH1 en 2016.

Certains talents notables qui ont été présentés dans l’émission sont Nigel Barker – le juge le plus ancien de l’émission – et Jay Manuel, directeur créatif de la série jusqu’à la saison 18. De plus, America’s Next Top Model est l’endroit où beaucoup ont découvert l’hilarant et le merveilleux J. Alexander, qui a été entraîneur de piste pendant plusieurs années. Parmi les autres stars de l’industrie du mannequinat qui ont participé à l’émission, citons Ashley Graham, Janice Dickinson, Kimora Lee Simmons, Twiggy et Paulina Porizkova. La chanteuse Rita Ora a même rejoint l’émission pendant un certain temps. Bien que la série n’ait pas diffusé de nouveaux épisodes depuis 2018, elle est toujours considérée comme une série active.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun mot sur le retour des nouveaux épisodes d’America’s Next Top Model, Banks reste occupé en tant que nouvel hôte d’une autre série de compétitions de téléréalité, Dancing With The Stars. L’animatrice superstar en est actuellement à sa deuxième saison de la série de compétition de télé-réalité à succès ABC. Dans une précédente interview avec PEOPLE, Banks a parlé de reprendre l’émission de l’animateur licencié Tom Bergeron et a été honnête sur sa compréhension que c’est une affaire énorme pour les fans. « Danse avec les stars est l’une des plus grandes émissions de télévision, avec un public énorme, et je respecte vraiment cela », a-t-elle déclaré.

« Je ne peux pas venir avec un bélier et essayer de tout changer », a poursuivi Banks. « Ce serait une mauvaise décision commerciale et un leadership stupide. Donc je ne fais pas ça. » Banks a ensuite ajouté: « J’ai écouté les recherches, j’ai écouté les fans, j’ai tué la moitié de mes idées, puis j’ai doublé certaines d’entre elles. Nous voulons mettre en œuvre ces idées tout en respectant la série – et en ajoutant un peu de poussière de lutin ! » Danse avec les stars diffusera sa finale de la saison 30 le 22 novembre à 20 h HE, sur ABC.