Netflix ajoute des films du créateur de « Squid Game »

Les abonnés Netflix qui ne peuvent pas en avoir assez de Squid Game ont de la chance, car encore plus de titres du créateur de la série sont arrivés sur la plateforme de streaming. Le mercredi 5 novembre, Netflix a confirmé que trois longs métrages sud-coréens réalisés par le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, sont désormais disponibles en streaming aux États-Unis. Ils incluent Silenced, Miss Granny et The Fortress.

Sorti en 2011, Silencé est un drame policier mettant en vedette Gong Yoo, qui apparaît dans Squid Game dans le rôle du vendeur. Le film suit un enseignant qui commence à travailler dans une école pour malentendants lorsqu’il découvre que ses professeurs maltraitent les élèves. Miss Granny est une comédie dramatique de 2014 avec Na Moon-hee et Shim Eun-kyung qui se concentre sur une femme de 74 ans qui revient miraculeusement à la version d’elle-même à 20 ans. La forteresse est un drame historique de 2017 qui se déroule lors de l’invasion de la Corée par les Qing dans les années 1600 et qui se concentre sur le roi Injo, qui se retire dans sa forteresse avant une invasion à venir. Le film met en vedette Kim Yoon-seok et Lee Byung-hun, dont ce dernier apparaît également dans Squid Game en tant que Front Man masqué.

Avant de donner vie à Squid Game, visuellement époustouflant et socialement pertinent, Hwang Dong-hyuk a réalisé plusieurs longs métrages sud-coréens acclamés – et maintenant, trois de ces films sont disponibles sur Netflix aux États-Unis ! pic.twitter.com/FV0nUQV91D – Netflix (@netflix) 3 novembre 2021

L’arrivée des titres intervient après que Squid Game soit devenu la plus grande série originale de Netflix de tous les temps. L’émission a été créée le 17 septembre et suit un groupe de 456 personnes qui acceptent une mystérieuse invitation à participer à une série de jeux pour enfants qui ont le potentiel de changer leur vie. S’ils gagnent, ils rentreront chez eux avec des millions de dollars, mais s’ils perdent, ils perdent la vie.

Squid Game a été un succès instantané et un engouement pour les réseaux sociaux. Il a dominé les charts de streaming Netflix à travers le monde, et au cours du premier mois de ses débuts, la série a été vue par 111 millions de comptes dans le monde, un nombre qui a fait de Squid Game le plus grand lancement de série de Netflix et le premier titre original de Netflix à dépasser les 100 millions. téléspectateurs au cours de son premier mois sur la plate-forme. Fin octobre, ce nombre de téléspectateurs est passé à 142 millions de foyers. La popularité du jeu est vraiment incroyable. »

Malgré le succès de la série, Squid Game n’a pas encore été renouvelé pour une deuxième saison. Pendant que les fans attendent les nouvelles du renouvellement, ils peuvent continuer à revoir Squid Game et appuyer sur play sur les derniers arrivants sur la plate-forme de Dong-hyuk, Silenced, Miss Granny et The Fortress, qui sont désormais disponibles en streaming.