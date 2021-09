Netflix ajoute le film de retour de Christina Milian après le succès de “Resort to Love”

Netflix a ajouté Love Don’t Cost a Thing à sa gamme de streaming. Le film met en vedette Christina Milian et Nick Cannon et vient au milieu du succès du film original du service de streaming mettant également en vedette Milian, Resort to Love. Love Don’t Cost a Thing est sorti en 2003 et est un remake du film de 1987 Can’t Buy Me Love. Le film tire son titre du single de Jennifer Lopez en 2001. Dans le film, Milian incarne Paris Morgan, une belle et populaire pom-pom girl qui sort avec une star de la NBA, Dru Hilton. Cannon joue le rôle d’Alvin Johnson, un nerd de classe spécialisé dans les voitures.

Après que Paris ait accidentellement écrasé la voiture chère de sa mère alors qu’elle se disputait avec Dru, Alvin, qui a récemment pris un emploi de nettoyeur de piscine pour aider à construire un moteur pour une demande de bourse, accepte de réparer la voiture de Paris avec l’argent qu’il a gagné pour son projet . En guise de récompense, Paris donne à Alvin une cure de jouvence de 1 500 $ et prétend être sa petite amie pendant deux semaines pour l’aider à s’intégrer dans l’équipage populaire. Au fur et à mesure que la popularité d’Alvin grandit, l’affinité de Paris envers lui augmente également. Les deux tombent amoureux à la fin du film. Au cours de sa diffusion, Love Don’t Cost a Thing a rapporté 21 millions de dollars au box-office.

Dans Resort to Love, Milian incarne Ericka Wilson – aux côtés de la star de Power Sinqua Wells dans le rôle de Caleb King. Le film, produit par la chanteuse primée aux Grammy Awards Alicia Keys, explore leur voyage vers l’amour après qu’Ericka ait entrepris un voyage d’amour-propre après un fiançailles raté.

Dans une interview avec The LA Times, Milian a déclaré à propos de la comédie romantique : “L’amour est comme ce voyage où vous ne savez pas où cela vous mènera, mais cela vous fait vous sentir bien. Je pense que ce qui m’attire le plus [rom-coms] est un peu comme l’escapade et le fantasme de celui-ci. Ensuite, bien sûr, il y avait de la musique, donc tout ce qui touche à la musique me ramène à ma passion. »

L’ancienne star de Saturday Night Live Jay Pharoah et Christiani Pitts figurent également dans le film. Pharaon a vu le film comme une chance d’élargir ses compétences, déclarant à la publication: “Je voulais pouvoir bifurquer et montrer mes côtelettes d’une manière différente. Je pense vraiment que nous y sommes parvenus dans ce film. Montrer aux gens différents côtés, c’est de quoi s’agit-il… Je l’ai toujours eu, je ne l’ai jamais présenté comme ça. “