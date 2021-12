Netflix ajoute les derniers épisodes de CW Show

La saga Arrowverse de Kara Zor-El est maintenant terminée et les téléspectateurs de Netflix peuvent désormais voir la fin de l’histoire. Les six derniers épisodes de Supergirl ont été téléchargés sur Netflix, ce qui signifie que l’émission y est désormais diffusée dans son intégralité. La série s’est terminée sur The CW le 9 novembre, après six saisons et 126 épisodes. Supergirl mettait en vedette Melissa Benoist dans le rôle titre, avec Mehcad Brooks dans le rôle de Jimmy Olsen, Chyler Leigh dans le rôle de la sœur adoptive de Kara, Alex Danvers, et David Harewood dans le rôle du Martian Manhunter.

Les sept premiers épisodes de la saison 6 de Supergirl sont déjà disponibles sur Netflix depuis un certain temps, car ils ont été diffusés pour la première fois entre mars et mai. Cependant, en raison des changements de calendrier de production causés par la pandémie de coronavirus, il y a eu un long écart de production, de sorte que la deuxième partie de la saison 6 n’a commencé à être diffusée qu’en août. La finale de la série de deux heures a été diffusée sur The CW le 9 novembre et le dernier lot d’épisodes a été diffusé sur Netflix le 17 novembre.

Supergirl a été largement saluée pour ses performances et sa distribution diversifiée. Le spectacle a présenté Dreamer, un nouveau héros transgenre joué par Nicole Maines. Dreamer est rapidement devenu un favori des fans, DC Comics faisant même appel à Maines pour écrire la première histoire comique mettant en vedette Dreamer pour le spécial DC Pride. Maines a récemment taquiné une nouvelle histoire mettant en vedette Dreamer, bien que DC Comics n’ait encore rien confirmé. Le 10 novembre, Maines a tweeté une photo d’elle commençant à taper un nouveau script sur son ordinateur portable.

Dans une récente interview de Buzzfeed, Maines a exprimé à quel point elle aimait le personnage et était ravie de poursuivre ses aventures sous forme de bande dessinée. « Je suis en quelque sorte ivre de mon propre pouvoir, je ne vais pas mentir. Je me dis ‘JE SUIS UN RÊVEUR' », a-t-elle déclaré. « Je n’arrête pas de me rappeler que je ne suis pas vraiment un super-héros dans la vraie vie. J’ai dit que j’adorais les super pouvoirs de Dreamer, et avec la bande dessinée, j’ai peut-être saupoudré de nouvelles choses pour m’amuser. explosion. Bien que je m’inquiète d’avoir fait d’elle une « Mary Sue », mais vous savez quoi ? Superman a une super force, une super vitesse, une vision thermique, une vision aux rayons X, une haleine glacée, une super audition, une invulnérabilité, il peut survivre dans l’espace, il peut voler, et il est à l’épreuve des balles, donc je m’en fiche. Les personnes trans ont une personne, donc Dreamer peut faire ce qu’elle veut.

Supergirl a donné vie à de nouvelles interprétations des histoires et des personnages de Superman. Finalement, Superman lui-même est apparu dans la série, avec Tyler Hoechlin jouant Kal-El. Cela a conduit à un spin-off, Superman & Lois, avec Hoechlin et Elizabeth Tullock dans le rôle de Lois. Les autres acteurs qui sont apparus dans Supergirl incluent Jesse Rath dans Brainiac 5, Sam Witwer dans Agent Liberty, LaMonica Garrett dans The Monitor, Julie Gonzalo dans Arcata, Calista Flockhart dans Cat Grant, Chris Wood dans Mon-El, Jeremy Jordan dans Winn Schott, Katie McGrath comme Lena Luthor et Jon Cryer comme Lex Luthor.

Il y a encore quelques émissions Arrowverse en cours sur The CW. The Flash a récemment commencé sa huitième saison le 16 novembre et est diffusé les mardis à 20 h HE. Legends of Tomorrow est diffusé les mercredis à 20 h HE, avant Batwoman à 21 h HE. Superman & Lois revient le 11 janvier. Stargirl, qui se déroule dans un autre univers, a terminé sa deuxième saison en novembre.