Netflix ajoute l’un des pires films de 2021 en janvier

En janvier, Netflix ajoutera une série de nouveaux titres à son service. L’un des nouveaux titres ajoutés par Netflix est After We Fell, le troisième volet de la série de films After. Cependant, le film n’a pas vraiment attiré beaucoup d’attention positive lors de sa sortie.

After We Fell, qui met en vedette Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin, est sorti fin septembre 2021. Le film rejoindra Netflix quelques mois seulement après la première. Sur Twitter, Netflix a annoncé qu’After We Fell serait disponible à partir du 17 janvier. Bien que le film ait de nombreux fans grâce à la populaire série de livres sur laquelle il est basé, écrit par Anna Todd, il n’a reçu aucune critique positive. . En fait, il a actuellement une note choquante de 0% sur Rotten Tomatoes. Le score d’audience n’est guère meilleur, puisqu’il se situe à 37%. Voyant qu’il avait obtenu un score de « Tomatomètre » de 0%, on peut dire sans risque de se tromper qu’After We Fell était l’un des films les moins bien notés de 2021.

Tout a conduit à ça… After We Fell arrive le 17 janvier sur Netflix (aux États-Unis) pic.twitter.com/2fF8HaRiwM – Netflix (@netflix) 14 décembre 2021

Comme mentionné précédemment, After We Fell est le troisième volet de la série After. La série est basée sur les livres de Todd, qui l’a initialement publié en fanfiction sur Wattpad. Son roman aurait été inspiré par la musique de One Direction et, en particulier, de Harry Styles. La franchise de films a commencé avec After en 2019 et a été suivie par After We Collided en 2020. After We Fell n’a peut-être pas reçu trop de critiques positives, mais cela ne veut pas dire que c’était le dernier volet de la franchise. Le prochain film de la franchise, After Ever Happy, devrait sortir en 2022.

Selon Decider, After Ever Happy a été tourné en même temps qu’After We Fell en octobre 2020. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle. Mais, étant donné qu’ils ont déjà terminé le tournage, vous n’aurez probablement pas à attendre trop longtemps pour le vérifier en 2022. Pourtant, les fans réclament probablement le prochain épisode, car After We Fell s’est terminé sur un cliffhanger. Lors d’une interview avec Collider, Langford a partagé que les fans purs et durs savent déjà ce qui se passe ensuite et que, si vous n’avez pas encore lu les livres, vous verrez bientôt la conclusion. Elle a dit : « La bonne nouvelle est qu’ils peuvent trouver la réponse [in the book series], mais ils n’ont pas non plus à le faire parce que le film sortira très bientôt, je pense l’année prochaine. »