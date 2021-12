Netflix ajoute Matthew McConaughey Rom-Com, et c’est déjà un film du top 10

Fool’s Gold a peut-être été une déception au box-office et l’un des films qui ont fait jurer à Matthew McConaughey de ne plus jamais faire une autre comédie romantique, mais le film trouve une nouvelle vie sur Netflix. La comédie de 2008, mettant également en vedette sa co-vedette de How to Lose a Guy in 10 Days, Kate Hudson, faisait partie des nombreux films qui ont rejoint le service de streaming le 1er décembre. Fool’s Gold a fait ses débuts au numéro 10 du Top 10 des films de Netflix en le graphique des États-Unis aujourd’hui.

McConaughey a joué dans le film en tant que Ben « Finn » Finnegan, un chasseur de trésors espérant trouver un bateau espagnol coulé. Sa femme Tess (Hudson) divorce lors de son premier voyage. Il trouve plus tard un autre indice, qu’il espère utiliser pour trouver le trésor et sauver son mariage. Le casting comprend également Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ray Winstone et Kevin Hart. Il a été écrit par Andy Tennant, John Claflin, Daniel Zelman et réalisé par Tennant, qui a également dirigé Hitch, The Bounty Hunter et The Secret : Dare to Dream.

Lorsque Fool’s Gold est sorti en salles en février 2008, il a rencontré une réponse extrêmement négative de la part des critiques. Le film de 70 millions de dollars a fini par rapporter à peine plus que cela, stagnant à 111,2 millions de dollars dans le monde. Le film est sorti à un moment où le statut de McConaughey en tant que star de la comédie romantique hollywoodienne commençait à décliner. Après avoir réalisé une autre comédie romantique, Ghosts of Girlfriends Past, en 2009, McConaughey a décidé de prendre un congé sabbatique à Hollywood. Lors de la promotion de son livre Greenlights l’année dernière, McConaughey a déclaré qu’il ne regrettait pas de s’être éloigné des comédies romantiques, même si cela impliquait de refuser un chèque de paie de 14,5 millions de dollars.

« J’ai été très clair… regardez, intellectuellement, c’était difficile de dire non », a-t-il déclaré à E! News en novembre 2020. « Juste en regardant ce chiffre, vous vous moquez de moi? Wow. Mais je savais que je devais rester en congé sabbatique des films que j’avais fait pour ma propre âme. Et donc, non, je n’ai jamais regretté Mais mon garçon, dire « non » à cela a vraiment renforcé ma position pour moi-même. J’étais comme, d’accord, je ne romps pas maintenant. «

McConaughey est revenu au cinéma en 2011 et a réalisé une série de films acclamés par la critique et à succès. Le « McConaissance » a culminé lorsqu’il a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour le Dallas Buyers Club en 2013. Son prochain film est le dessin animé Sing 2, dans lequel il reprend le rôle de Buster Moon. Il ouvre le 22 décembre. Fool’s Gold est le seul film de McConaughey disponible sur Netflix au moment d’écrire ces lignes.