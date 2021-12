Netflix ajoute trois nouvelles options à sa bibliothèque de jeux, dont un Candy Crush de chatons | Jeux

Depuis quelques semaines Netflix nous surprend tous en entrant dans le monde des jeux vidéo. Bien que seuls ceux qui se sont préalablement abonnés à la plateforme pourront jouer, ceux-ci sont totalement gratuits et sans publicité.

L’entreprise a inclus aujourd’hui dans sa liste trois nouveaux jeux mobiles que vous pouvez facilement télécharger depuis le Google Play Store, c’est-à-dire qu’ils sont exclusifs à Android. Il s’agit de Tricots, Dominoes Cafe et Wonderputt Forever.

La première proposition concerne un type Candy Crush, dont le thème prend un tour complet et au lieu de bonbons, les protagonistes sont des chatons. Dans ce jeu amusant, nous devons, comme le jeu original, assembler trois pièces de la même couleur pour les faire disparaître.

Cette version de Tricots Il propose une multitude de niveaux, des défis quotidiens et vous pouvez même modifier les vêtements de votre chaton. Si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez le faire sans aucun problème depuis la boutique Google.

Le deuxième jeu, Café des dominos, pariez sur un classique, les dominos, où nous placerons chaque pièce sur le plateau. Il ne se démarque par rien de particulier mais c’est une valeur sûre pour un simple divertissement.

Vous pouvez jouer aussi bien seul que contre d’autres joueurs puisqu’il existe un mode championnat un contre un et deux contre deux, comme dans la vraie vie. Vous pouvez également l’essayer gratuitement sur le Play Store.

Le dernier d’entre eux mise sur le golf miniature à l’esthétique très simple mais pleine de couleurs et de créativité dans le style le plus Golf It!, avec des dépaysements au cours de la partie. Wonderputt pour toujours C’est le jeu tranquille qui vous fera déconnecter pendant quelques minutes.

Son téléchargement est également entièrement gratuit et n’inclut pas les achats dans le jeu. La chose la plus intéressante est à quel point la musique est relaxante pendant que vous jouez.

Ces trois jeux rejoignent une liste qui a commencé début novembre avec cinq d’entre eux : Card Blast, Stranger Things : 1984, Stranger Things 3 : The Game, Teeter Up et Shooting Hoops. Les appareils IOS ont dû attendre le 10 novembre pour accéder à ce premier lot, ce que nous voyons comment cela se répète dans ce nouvel opus.

Et c’est dans cette optique qu’ils ont annoncé le 28 septembre leur union avec Studio d’école du soir, un studio de jeux qui compte une multitude de développeurs avec lesquels Netflix travaille main dans la main.

« Nous continuerons d’embaucher les meilleurs talents de l’industrie pour offre une large collection de jeux exclusifs conçu pour tous les types de joueurs et tous les niveaux », a déclaré Mike Verdú, vice-président du développement de jeux chez Netflix, dans un communiqué sur la plateforme.

Reed Hastings, Le président et chef de la direction de Netflix, dans une interview pour Bussiness Insider, a déclaré à propos de ce saut dans le monde du jeu que « les gens veulent s’allonger et se faire raconter de bonnes histoires ; c’est Netflix. Et l’autre partie est le jeu interactif, qui est se transforme en jeux vidéo. »

Tous peuvent être joués avec le même compte sur différents appareils et bien que certains nécessitent une connexion réseau, la plupart peuvent être assez divertissants dans les moments où nous manquons d’accès à Internet, car pas besoin de se connecter.