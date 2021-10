Netflix ajoute un autre projet Dave Chappelle au milieu de la controverse sur la transphobie

Alors que la controverse entourant le dernier stand-up spécial de Dave Chappelle se poursuit, Netflix ajoutera une autre production du comédien à son catalogue dans quelques semaines. Le service a acquis la licence de Dave Chappelle’s Block Party – un documentaire et une émission de variétés avec un mélange de performances musicales et comiques filmées au début des années 2000. Il est prévu de monter sur Netflix le lundi 1er novembre, à moins que quelque chose ne change dans les protestations en cours contre la rhétorique transphobe de Chappelle.

Le Block Party de Dave Chappelle est sorti en 2005, à peu près au moment où Chappelle s’est éloigné du Chappelle’s Show sur Comedy Central et d’un contrat de 50 millions de dollars. Le film a été généralement bien reçu à l’époque et est généralement bien considéré maintenant, avec une note de 92% sur Rotten Tomatoes au moment de la rédaction de cet article. Il a été tourné à Brooklyn, New York en plein air, avec un air de communauté et de spontanéité qui a contribué à donner à Chappelle la réputation qu’il a aujourd’hui. Les interprètes incluent Kanye West, Mos Def, John Legend, A-Trak, Jill Scott, The Roots, Common et Kool G Rap, entre autres.

Bien sûr, de nombreux fans peuvent avoir du mal à apprécier le documentaire après la sortie de The Closer ce mois-ci et le contrecoup ultérieur contre Chappelle. Le comédien a repris un thème de plusieurs de ses récents stand-up spéciaux en s’adressant à la communauté transgenre et en critiquant leurs méthodes pour défendre les droits civiques et un traitement équitable, avec des blagues à leurs dépens. Il s’est également déclaré membre de la « Team TERF , » et ont répété des points de discussion critiques sur le genre sur le sexe biologique qui sont au mieux discutables et sont souvent utilisés pour justifier la violence contre les personnes transgenres.

Chappelle est acclamé pour avoir mis en lumière les injustices commises contre la communauté noire aux États-Unis, mais de nombreux fans qui l’ont félicité pour cela au fil des ans condamnent maintenant son travail plus récent en raison de sa transphobie. Ce sentiment a été le mieux résumé dans un essai intitulé « Dave Chappelle’s Betrayal », écrit pour GQ par Saeed Jones.

Jusqu’à présent, Netflix et ses dirigeants ont défendu Chappelle contre les critiques et ont résisté aux appels à retirer son travail du catalogue. L’entreprise a même brièvement suspendu un employé transgenre qui a assisté par erreur à une réunion de direction pour discuter de la spéciale de Chappelle. Par conséquent, il y a peu de raisons de penser que Netflix modifiera son plan pour ajouter la Block Party de Dave Chappelle à son catalogue le mois prochain.

Au moment d’écrire ces lignes, The Closer est en streaming sur Netflix et est au numéro 5 sur la liste des 10 meilleurs du service. La Block Party de Dave Chappelle sera ajoutée le lundi 1er novembre.