Netflix ajoute une émission emblématique de NBC et son film dérivé

Netflix a ajouté une émission NBC emblématique, ainsi qu’un film dérivé, à la liste des services de streaming de nouveaux contenus. À l’heure actuelle, les abonnés peuvent revivre l’action de Knight Rider, une série télévisée classique mettant en vedette David Hasselhoff. Dans le spectacle, Hasselhoff incarne Michael Knight, « un combattant du crime élégant, high-tech et moderne assisté par KITT, une voiture avancée, artificiellement intelligente, consciente de soi et presque indestructible ». KITT a été exprimé par William Daniels, un acteur légendaire qui allait plus tard jouer le rôle de M. Feeny dans Boy Meets World.

Knight Rider a fait ses débuts en 1982 et a duré quatre saisons, se terminant finalement en 1986. En 1991, Knight Rider 2000 a fait ses débuts, un film dérivé conçu pour la télévision qui a continué les aventures de Michael et KITT. En 2017, Hasselhoff s’est entretenu avec AV Club pour parler de sa vie et de sa carrière et a déclaré que Knight Rider est le seul projet qu’il a réalisé et qu’il voudrait réellement vivre dans l’histoire s’il le pouvait. « Le thème de Knight Rider était qu’un seul homme peut faire une différence. Cela a fait une si grande différence dans tant de vies », a-t-il déclaré. « Sans Knight Rider, je n’aurais pas été dans [Guardians of the Galaxy], et sans Knight Rider, je ne serais pas en développement pour une autre série télévisée. »

Hasselhoff a poursuivi: « Cela a touché tellement de gens. Le public qui l’a regardé a grandi. Ils me disent: ‘Je t’aime, mec! Puis-je te raconter mon histoire de Knight Rider?’ Cela les a touchés quand ils avaient 8 ou 9 ans, et parfois cela les a amenés à traverser une période difficile. Je réponds à cela, vous savez. Je dis: « Mon Dieu, c’est tellement cool. « »

Plus récemment, il a été annoncé que le studio de cinéma Spyglass Entertainment travaillait sur un nouveau redémarrage de Knight Rider, distinct de la série de suites de courte durée de 2008 qui tournait autour du fils de Michael Knight. Parlant de la nouvelle réimagination de son émission classique, Hasselhoff a déclaré à Heavy Consequence : « Les détails que je peux partager sont que j’y ai une part émotionnelle et que j’ai une passion. Le gars qui l’écrit est un grand fan de Knight Rider. Il m’a envoyé une photo de lui dans la voiture Knight Rider. Il s’appelle TJ Fixman. »

Il a ajouté: « Le concept, je ne sais pas vraiment. J’ai jeté mon chapeau dans le ring alors que » la nostalgie rencontre le Knight Rider d’aujourd’hui « , qui n’est pas un nouveau Knight Rider, mais une continuation de celui-ci. Ils veulent faire un script qui a mon approbation dessus. Que je sois dedans ou non, ou que je l’approuve, la réponse est : je ne sais pas. »

Hasselhoff a poursuivi en disant: « Mais j’ai eu les droits pendant environ 10 ans sur Knight Rider, et je ne pouvais pas en avoir une bouchée. Et ces gars-là l’ont maintenant à cause du timing, à cause de la résurgence de la nostalgie, parce que le gars qui le fait comprend. Il ne s’agit pas d’une voiture parlante. Il s’agit de la relation entre Michael et KITT. Et il s’agit aussi de l’action et « un homme peut faire la différence ». Et s’ils le font, je le soutiendrai probablement. S’ils ne le font pas, ils ont harcelé The Hoff.