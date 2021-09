Netflix, Amazon Prime et plus – WWD

in

Septembre 2021 voit une longue liste de nouveaux contenus arriver sur les services de streaming, y compris une gamme de films faisant leurs débuts sur Netflix, Amazon Prime Video et Apple TV+.

Amazon Prime Video publie son interprétation du conte de fées «Cendrillon» avec la chanteuse Camila Cabello comme personnage principal, qui ambitionne de devenir créatrice de mode avant de rencontrer le prince lors d’un bal.

Il y a aussi quelques comédies musicales qui font leurs débuts en streaming ce mois-ci, y compris Apple TV +, qui sort une version filmée de la comédie musicale de Broadway “Come From Away”, et Amazon Prime Video, qui présente l’adaptation cinématographique de la comédie musicale du West End de Londres, « Everybody’s Talking About Jamie », qui se concentre sur un adolescent dont le rêve est de devenir une drag queen.

Ici, WWD rassemble sept nouveaux films à regarder en septembre 2021. Lisez la suite pour en savoir plus.

“L’au-delà de la fête”

Diffusez sur Netflix le 2 septembre

Victoria Justice dans “L’au-delà de la fête”. GRAHAM BARTHOLOMEW/NETFLIX

Victoria Justice joue dans la comédie Netflix en tant que Cassie, un papillon social qui meurt à sa fête d’anniversaire. Cassie a une seconde chance de réparer ses torts sur Terre avec ses proches pour prouver qu’elle est digne de « entrer dans la grande salle VIP dans le ciel ».

“Cendrillon”

Diffusez sur Amazon Prime Video le 3 septembre

Camila Cabello et Nicholas Galitzine jouent dans “Cendrillon”. Kerry Brown/Amazon Prime Vidéo

Une nouvelle version du conte de fées «Cendrillon» fait de la chanteuse Camila Cabello le personnage principal, qui a l’ambition de devenir créatrice de mode. Le film comprend d’autres stars majeures, dont Billy Porter, Idina Menzel, Pierce Brosnan, James Corden et Minnie Driver.

“Valeur”

Diffusez sur Netflix le 3 septembre

Michael Keaton et Stanley Tucci jouent dans “Worth”. Monika Lek / Netflix

Basé sur des événements réels, “Worth” suit l’avocat et médiateur de renom Kenneth Feinberg, interprété par Michael Keaton, qui dirige le Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre et est chargé de déterminer la valeur d’une vie pour aider les familles qui ont perdu des êtres chers dans la tragédie. . Le film met également en vedette Stanley Tucci et Amy Ryan.

« Harry et Meghan 3 : s’échapper du palais »

Regarder sur Lifetime le 6 septembre

Le prince Harry et Meghan Markle le 23 mars 2018, lors de leur visite à Belfast, en Irlande du Nord. zz/KGC-178/STAR MAX/IPx

Le troisième film de Lifetime sur le prince Harry et Meghan Markle offre une vision théâtrale des événements qui ont conduit le couple à prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales l’année dernière.

“Les Voyeurs”

Diffusez sur Amazon Prime Video le 10 septembre

Sydney Sweeney et le juge Smith jouent dans “The Voyeurs”. Bertrand Calmeau

Le thriller suit un couple qui emménage dans l’appartement de ses rêves et devient rapidement amoureux de leurs voisins qui vivent de l’autre côté de la rue. Le film met en vedette Sydney Sweeney, Natasha Liu Bordizzo, Ben Hardy et le juge Smith.

“Venez de loin”

Diffusez sur Apple TV+ le 10 septembre

Une photo de “Come From Away”. Avec l’aimable autorisation d’Apple TV+

“Come From Away” est une version filmée de la comédie musicale primée de Broadway. Il raconte l’histoire des 7 000 personnes qui se sont retrouvées bloquées dans la petite ville de Gander, à Terre-Neuve, après que tous les vols vers les États-Unis aient été cloués au sol le 11 septembre 2001 à la suite des attentats terroristes.

“Tout le monde parle de Jamie”

Diffusez sur Amazon Prime Video le 17 septembre

Max Harwood joue dans “Tout le monde parle de Jamie”. John Roger

Adaptation cinématographique de la comédie musicale à succès du West End de Londres, “Everybody’s Talking About Jamie” se concentre sur un adolescent d’une ville anglaise à col bleu qui rêve de devenir une drag queen.

