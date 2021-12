Netflix annonce la date de sortie de la série dérivée ‘Vikings’

Vikings: Valhalla, un spin-off de la populaire série Vikings de History Channel, fera ses débuts sur Netflix le vendredi 25 février, a annoncé mardi le streamer. Netflix a également publié de nouvelles images de l’émission, qui présente Sam Corlett dans le rôle de Leif Eriksson, Frida Gustavsson dans le rôle de Freydis Eiriksdottir et Leo Suter dans le rôle du prince Harald Sigurdsson. Étant donné que la série se déroule des décennies après les événements de la série originale Vikings, la distribution originale n’est pas impliquée.

Le nouveau spectacle se déroule pendant les derniers jours de l’ère viking, après la mort du roi Édouard le Confesseur. Les Vikings règnent désormais sur la majeure partie de l’Angleterre et se dirigent vers la Normandie. Les personnages principaux de Valhalla seront certains des Vikings les plus connus de l’histoire, dont Leif Eriksson, qui serait le premier Européen à mettre le pied en Amérique du Nord. Les autres membres de la distribution incluent Laura Berlin, Bradley Freegard, Caroline Henderson, Johannes Haukur Johannesson et Pollyanna McIntosh.

VIKINGS : VALHALLA – 25 février 2022

Situé 100 ans après la série originale, Valhalla raconte le voyage de certains des Vikings les plus célèbres de l’histoire – Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter et Harald Sigurdsson alors qu’ils se battent pour leur survie et leur gloire. Voici votre premier aperçu. pic.twitter.com/ds18i4oB2Q – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 30 novembre 2021

Bien que Vikings: Valhalla présente une toute nouvelle distribution, le créateur original de Vikings, Michael Hirst, a co-créé le nouveau spectacle avec Jeb Stuart. La bande-annonce publiée en septembre montrait beaucoup d’action granuleuse familière aux fans du premier spectacle, ainsi que des allusions à des aventures épiques en mer. Netflix a également publié mardi un quatuor de nouvelles photos de l’émission.

Vikings: Vallhalla n’est pas la seule nouvelle émission Netflix à avoir des dates de première lundi. Archive 81 fera ses débuts le 14 janvier. La série d’horreur surnaturelle met en vedette Mamoudou Athie (The Get Down) dans le rôle de l’archiviste Dan Turner, qui tente de sauver une réalisatrice de documentaires de son destin. Dans From The Cold, centré sur une mère américaine qui s’avère être une espionne russe, fera ses débuts le 28 janvier. Le casting comprend Margarita Levieva, Cillian O’Sullivan, Charles Brice et Lydia Fleming. La saison 2 de Raising Dion était également prévue pour le 1er février et la saison 4 de Stranger Things sera diffusée à l’été 2022. La saison 3 de la Umbrella Academy est également en préparation, tout comme le spin-off de The Witcher, The Witcher: Blood Origin.

La série originale Vikings a été diffusée sur History de 2013 à 2020 et s’est déroulée au début du Moyen Âge, en s’inspirant des sagas légendaires nordiques. Les Vikings présentaient une grande distribution, dont Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgard, Alexander Ludwig, Moe Dunford et Eric Johnson. La série est disponible en streaming sur Hulu, Peacock et Amazon Prime Video, mais pas sur Netflix.