Netflix annonce la sixième saison d’Elite et les fans réagissent | Instagram

Récemment, la célèbre plate-forme de Netflix a annoncé la sixième saison de la série Elite et il semble que les fans ne soient pas très satisfaits de cette nouvelle, car ils assurent qu’ils en ont marre de ladite série qui a été jouée en principe par Danna Paola.

C’est vrai, Netflix a annoncé l’arrivée d’un sixième saison Elite, cependant, un grand nombre de fans de la série ont réagi de manière pas très positive.

A noter que le cinquième opus n’est pas encore sorti au sein de la plateforme du logo rouge, c’est pourquoi la nouvelle était encore plus surprenante.

Et malgré le fait que la nouvelle ait causé une grande joie chez les fans de la série, d’autres considèrent qu’il n’est plus nécessaire de prolonger l’histoire, puisque la plupart des personnages principaux étaient absents.

A noter qu’en plus d’une nouvelle saison, la production a annoncé l’arrivée de trois nouveaux épisodes du spin-off intitulé Elite: Brief Christmas-themed Stories pour les 15, 20 et 23 décembre prochains, qui mettra en vedette Itzán Escamilla, Omar Ayuso, Georgina Amorós, Pol Granch, Àlex Monner et Manu Ríos.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la cinquième saison de la série n’a pas encore été diffusée et devrait en fait sortir en 2022.

L’une des nouveautés qui a provoqué la colère des fans est que ce sera la dernière à laquelle participeront Samuel et Omar, personnages d’Itzán Escamilla et Omar Ayuso respectivement.

C’est pour cette raison que la nouvelle d’une nouvelle saison n’a pas été bien accueillie par certains fans, qui considèrent qu’il n’est plus intéressant de voir la série sans le casting original.

Cependant, d’autres ont assuré que l’existence d’un mystère à résoudre dans chaque épisode produit par Carlos Montero et Darío Madrona devient fatigante, ennuyeuse et prévisible.

Une autre saison ? Laisse dormir cette série », « Laisse-moi deviner, un autre accident et plus de scènes d’amour », « Cette série a perdu son étincelle puisque la plupart des acteurs sont partis » et « C’est toujours pareil, tu veux gâcher un bon projet » sont quelques commentaires qui sont lus sur divers réseaux sociaux.

En revanche, il convient de mentionner que les quatre saisons d’Elite sont disponibles exclusivement sur la plateforme Netflix.

Depuis sa création en 2018, la production espagnole a réalisé 32 épisodes et quatre spin-offs intitulés Elite : Brief Stories.