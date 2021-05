Netflix annonce le début du tournage de 1899, la nouvelle série mystère des créateurs de Dark – Las Noticias de Chihuahua – Between lines

Le tournage a commencé en 1899, une nouvelle série mystère historique des créateurs de Dark, avec une distribution internationale comprenant l’acteur espagnol Miguel Bernardeau (Elite), Netflix et le producteur allemand Dark Ways ont annoncé aujourd’hui dans un communiqué.

Les créateurs et producteurs Jantje Friese et Baran bo Odar ont réuni une grande distribution internationale avec l’ambition de faire “une série véritablement européenne, avec des personnages de différents pays parlant dans leur langue maternelle”, explique Friese.

Le casting est complété par Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Maciej Musial, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier et José Pimentão.

Les huit épisodes de cette série, d’une durée d’une heure chacun, suivent les circonstances mystérieuses entourant le voyage d’un navire d’immigrants du vieux continent au nouveau.

Les passagers, d’origines et de nationalités différentes, sont rejoints par les mêmes espoirs et rêves pour le nouveau siècle et leur avenir à l’étranger. Mais lorsqu’ils découvrent un autre navire de migrants à la dérive en haute mer, leur voyage prend une tournure inattendue.

Le tournage aura lieu sur un décor virtuel construit sur mesure, le plus grand studio de technologie LED du genre en Europe, dans les studios Babelsberg à l’extérieur de Berlin.

«Cette nouvelle infrastructure est totalement innovante et de pointe pour le paysage de la production allemand et pourrait apporter un énorme avantage créatif aux créateurs de contenu et aux cinéastes du monde entier», déclare Baran bo Odar.

Également dans l’équipe de création des coulisses, la créatrice de costumes allemande Bina Daigeler, basée à Madrid, nominée pour un Oscar pour Mulan.

Source: Cependant