Netflix annonce qu’il dépensera une fortune en contenu encore cette année

Avec plus d’options que jamais et une concurrence de plus en plus intense, de nombreux géants du streaming dépensent des fortunes chaque année pour produire du nouveau contenu pour plaire à leurs abonnés actuels et en attirer davantage. Netflix, par exemple, a dépensé 17 milliards de dollars en contenu en 2020 et, dans une lettre aux actionnaires décrivant les résultats du premier trimestre plus tôt cette semaine, a déclaré qu’il ne reculerait pas en 2021. C’est une nouvelle particulièrement bienvenue pour les abonnés compte tenu des difficultés de production autour du monde qui ont été causés par la pandémie.