Netflix annonce The Witcher Season 3, un nouveau film d’animation Witcher, et plus

Cela fait environ un an que nous avons entendu cela pour la première fois Le sorceleur pourrait être renouvelé pour une troisième saison, et Netflix l’a finalement confirmé: Geralt d’Henry Cavill ornera à nouveau vos écrans une fois la saison 2 terminée.

C’est le bon moment pour être un fan de Witcher ; lors de l’événement des fans de Netflix à Tudum, le géant du streaming a annoncé toute une liste de contenus à venir de Witcher – y compris un autre film d’animation et (étrangement) une série dédiée à un public plus jeune.

Le timing est, certes, un peu étrange; La saison 2 de The Witcher n’a pas encore été diffusée, donc en annoncer une autre semble maintenant une tactique étrange. Heureusement, nous n’avons plus trop à attendre pour de nouvelles escapades fantastiques, la saison 2 tant attendue sera diffusée sur le service le 17 décembre. Si vous voulez en savoir plus sur la saison à venir, vous pouvez consulter la scène d’ouverture de la saison 2, ou lisez des informations mises à jour sur les personnages qui ont été refondus depuis la saison 1.

Le film d’animation nouvellement annoncé fera suite à The Witcher: Nightmare of the Wolf, sorti plus tôt cette année. Le film est en quelque sorte une préquelle de la série d’action en direct, se déroulant des années avant les exploits de Geralt. On n’en sait pas beaucoup plus sur cette suite d’anime pour le moment, mais vous pouvez en avoir quelques indices dans la bande-annonce de compilation intégrée ci-dessous.

Il y a aussi un peu plus d’informations sur Le sorceleur : Origine du sang, qui devrait être un projet à gros budget qui précède de plus de mille ans le plus célèbre sorceleur (Geralt, bien sûr).

“Situé dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, Blood Origin racontera une histoire perdue dans le temps – l’origine du tout premier Witcher et les événements qui ont conduit à la” conjonction des sphères “, lorsque le des mondes de monstres, d’hommes et d’elfes ont fusionné pour ne faire qu’un », lit-on dans le texte de présentation du projet.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Enfin et surtout, il y a l’annonce Netflix la plus intéressante à ce jour : la société a annoncé une nouvelle série Witcher « amusante » pour les enfants et les familles – bien qu’au-delà, on en sache très peu sur la série. Reste à voir comment Netflix fera connaître une série pour son ton mature et son travail gore pour les enfants.