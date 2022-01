Netflix annonce une troisième et quatrième saison de la série Emily à Paris – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Netflix a annoncé aujourd’hui qu’il y aura une troisième et une quatrième saison d’Emily à Paris, la série romantique mettant en vedette Lily Collins et produite et réalisée par Darren Star, scénariste de Sex and the City ou Sensation of Living.

L’annonce vient de sortir, le 22 décembre, la deuxième saison dans laquelle Emily (Collins), une responsable marketing de Chicago envoyée à Paris, est déjà de plus en plus installée et se porte de mieux en mieux dans la ville.

La série, la plus regardée sur Netflix en 2020, tourne autour de la façon dont Emily jongle pour séduire ses collègues, se faire des amis et naviguer entre les romances.

En 2021 Emily à Paris a été nominée pour deux Golden Globes dans les catégories de la meilleure actrice pour Lily Collins et de la meilleure comédie ou série musicale.

Avec des informations de Cependant