Netflix annule la série d’action en direct Cowboy Bebop après une saison

Image : Netflix

Le Hollywood Reporter a appris ce soir que l’adaptation en direct de Netflix de la série animée classique Cowboy Bebop a été annulée après une seule saison.

La série, qui était quelque peu anticipée avant sa sortie – du moins sur la base du peu que nous avions à y consacrer – aurait eu des chiffres d’audience décents de 74 millions d’heures dans le monde au cours de sa première semaine (après son lancement le 19 novembre), mais ces chiffres sont allés par le sol dans la semaine qui a suivi, chutant de 59%. THR dit que Netflix a examiné ces chiffres, a examiné le coût de l’émission et a décidé de débrancher.

Bien que son annulation brise peu de cœurs, il doit être frustrant pour les fans de revoir un anime bien-aimé étant donné le traitement d’adaptation par un grand studio ou une plate-forme occidentale, seulement pour que cette nouvelle prise tombe à plat et déçoive les fans.

Nous avons écrit que la série avait besoin de couleur, mais qu’elle avait aussi besoin de beaucoup plus que cela. Malgré l’enthousiasme et l’amour clair pour le matériel source des acteurs et de l’équipe, l’adaptation n’a fondamentalement pas réussi à comprendre ce qui rend l’anime – et Cowboy Bebop en particulier – si spécial dans son format original, conduisant à une série d’action en direct qui a déçu dans presque tous les domaines (à l’exception de sa bande originale et de la performance principale de Cho).

L’avis de l’AV Club le résumait ainsi :

Contrairement à l’anime, la série d’action en direct donne parfois l’impression d’être gênée d’être associée à tout cela. Les choses que l’original s’attend à ce que vous acceptiez simplement, comme les noms de personnages, sont remises en question, soulignées et sur-expliquées ici. Des lignes ou des chansons emblématiques sont supprimées comme si quelqu’un les cochait sur une liste, et d’autres moments directement tirés du matériel source sont inutilement étendus pour énoncer clairement les motivations des personnages. S’il y a quelque chose de cool dans l’anime, ce Cowboy Bebop se battra comme un diable pour le rendre plus stupide ou plus stupide.

L’adaptation d’André Nemec ne fait pas confiance au public ni à elle-même ; il comble ce manque de confiance avec un sentiment de détachement caricatural dans les décors et les performances qui disent pratiquement: « Nous ne prenons rien de tout cela trop au sérieux, donc vous n’avez pas à le faire non plus. »