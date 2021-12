Netflix annule la série de science-fiction tant attendue après seulement 1 saison

Dans une tournure choquante des événements, Netflix a annulé l’adaptation en direct tant attendue de Cowboy Bebop après une seule saison. Avec John Cho, Cowboy Bebop est une adaptation d’une série animée populaire, et ce qui a rendu l’original si apprécié ne s’est tout simplement pas traduit par l’original de Netflix. Le Hollywood Reporter a révélé que si la saison de 10 épisodes a totalisé 74 millions d’heures de visionnage dans le monde depuis ses débuts le 19 novembre et a atteint le sommet du Top 10 de Netflix, son audience a chuté de près de 59 % la semaine suivante.

Cho incarne Spike Spiegel, le « cowboy » chasseur de primes qui fait équipe avec Jet Black (Mustafa Shakir) sur le Bebop. Au cours de la série, ils ramassent Faye Valentine (Daniella Pineda) et Radical Edward (Eden Perkins), ainsi qu’un corgi plus important qu’il n’y paraît. Alors que l’anime original est considéré comme un classique, Cowboy Bebop de Netflix n’est que le dernier d’une série d’adaptations en direct comme Ghost in the Shell et le film Death Note de Netflix qui justifient de laisser ces histoires dans le domaine animé.

Cowboy Bebop de Netflix s’est avéré très diviseur parmi les fans et a reçu des critiques médiocres de la part des critiques. La série n’a pas reçu de critiques horribles, mais elle n’a ébloui personne. La série originale est apparue simultanément sur le streamer, ce qui n’a conduit qu’à des comparaisons peu flatteuses.

Comme le note ., certaines des réponses ont identifié l’adaptation comme un excellent exemple de « gonflement Netflix » qui semble « pire que la qualité CW ». C’était également l’une des rares entrées sur Rotten Tomatoes qui a des critiques et des fans d’accord avec des scores de 50 pour cent et 53 pour cent, respectivement. Le point de vente a finalement cité la critique de The Daily Beast sur l’offre Netflix.

« Malheureusement, le seul lien de la série (avec le matériau source) est esthétique. Cela ressemble au monde et même parfois – lorsque l’énergie est élevée, que des balles volent ou que de nouveaux personnages sont introduits – cela peut aussi en être ressenti », a déclaré la critique. lit. « Mais dans l’ensemble, le nouveau Cowboy Bebop est tellement inefficace et malavisé, l’idée qu’il pourrait partager le même ADN que son original est ridicule. En ce qui concerne les enjeux, l’original est simplement dans une autre catégorie de poids. «