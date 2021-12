Netflix annule l’émission malgré le tollé des fans

Netflix a annulé la comédie musicale Julie et les fantômes après une seule saison. La série est sortie à l’automne 2020 et suit Julie, une chanteuse en herbe au lycée qui invoque accidentellement les fantômes d’un groupe de garçons décédés dans les années 90. Le réalisateur Kenny Ortega a annoncé la triste nouvelle sur Instagram avec une note des acteurs et de l’équipe.

« Notre [Julie and the Phantoms] la famille veut envoyer notre amour et nos remerciements infinis à nos Fantoms du monde entier pour l’immense effusion d’amour et de soutien que vous nous avez témoignés depuis notre premier ministre », a écrit Ortega. « Nous avons appris cette semaine que Netflix ne viendra pas nous chercher pour une autre saison. Bien que nos cœurs soient attristés, nous avançons avec une telle fierté pour ce que nous avons accompli en tant qu’équipe et la famille que nous avons construite en créant Julie. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre au fur et à mesure que nous avançons dans notre travail et notre carrière. Bonnes vacances à vous tous. Je vous souhaite une bonne santé, de l’amour et une parfaite harmonie dans tout ce que vous poursuivez ! »

Alors que Netflix a pris l’habitude d’annuler des émissions après une seule saison, beaucoup ont été surpris par cette décision, car Julie and the Phantoms avait constitué une base de fans assez importante et vocale. Cette base de fans était à juste titre bouleversée par la nouvelle, provoquant la tendance de Julie et les fantômes sur Twitter samedi.

Moi parce qu’ils ont annulé Julie et les fantômes #julieandthephantoms #jatp pic.twitter.com/jhbMryy3BS – Erin (@Erin25358303) 18 décembre 2021

« Vous voulez regarder quelque chose sur Netflix ? La chose qui a tué Julie et les fantômes ? » a tweeté un fan. « J’envoie beaucoup d’amour et de bonnes vibrations aux acteurs et à l’équipe de » Julie et les fantômes » en ce moment. Merci beaucoup pour les souvenirs « , a écrit un autre utilisateur sifflant de Twitter.

alors tu me dis qu’il n’y aura pas une autre saison de julie et les fantômes COMMENT EST-CE POSSIBLE pic.twitter.com/mV9hKZL70l — fra | ère simone balestra (@mrs_winch) 18 décembre 2021

« NETFLIX A EU LE NERFS D’ANNULER JULIE ET ​​LES FANTMES CE QUE TF AM I GONNA FAIT MAINTENANT », a tweeté un autre fan désemparé. « Julie et les fantômes méritaient mieux. Le casting méritait mieux. Les fans méritaient mieux. Ce spectacle signifiait tellement pour tant de gens pendant l’un des moments les plus difficiles », a écrit un autre fan.