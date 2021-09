Netflix annule l’une de ses séries les plus regardées Impossible !

C’est vrai, tout semble indiquer que le célèbre Plate-forme Netflix a annulé l’une des séries les plus regardées au monde et nous vous dirons pourquoi, car c’est une nouvelle qui a assez surpris ses fans.

Cette année 2021, la plateforme du logo rouge a décidé Annuler l’une des séries les plus regardées du fait que cela a été une année compliquée en raison de l’impact généré par le contingence sanitaire.

C’est pour cette raison qu’elle a décidé de ne pas renouveler certains de ses programmes qui promettaient pour la plupart de rester dans le temps.

Comme vous le savez peut-être, les services de streaming comme Netflix ont conditionné les enregistrements de leurs séries à des mesures sanitaires, les enregistrements sont donc devenus plus chers en raison de ces formalités.

Cette situation a rendu certaines productions irréalisables par manque d’argent, ce qui a conduit à leur annulation, parmi lesquelles la série réalisée par Salma Hayek, Monarca ; Les Irréguliers, L’Héritage de Jupiter, Atypique et d’autres ont été annulés pour réduire les dépenses excessives.

C’est ainsi que lorsque les fans et les abonnés déploraient déjà l’annulation de certaines de leurs séries préférées, il faudra désormais en manquer une autre, puisque Netflix annule l’une des séries les plus regardées.

Netflix a décidé d’annuler le thriller d’espionnage Hit & Run après son premier opus, qui a été créé le 6 août.

L’émission d’origine israélienne avait laissé le mystère ouvert pour une suite dans son dernier épisode, on assure que l’histoire s’est terminée brutalement.

Lors de la première de Hit & Run, la série mettant en vedette Lior Raz, Sanaa Lathan, Kaelen Ohm, Moran Rosenblatt, Gregg Henry et Gal Toren a reçu des critiques élogieuses de la part des médias spécialisés.

Et aussi, c’était le deuxième contenu le plus regardé au monde pendant le mois d’août, derrière Outer Banks.

Parmi les raisons pour lesquelles la plateforme annule l’une des séries les plus regardées, c’est parce qu’elle a mis près de trois ans à produire et que son tournage à New York et en Israël était trop cher.

Cette série tourne autour de Segev, un homme marié et heureux dont la vie est radicalement transformée lorsque sa femme est tuée dans un mystérieux accident à Tel-Aviv.

Ainsi, désorienté par la situation, le protagoniste de la série entreprend une recherche inlassable pour retrouver les meurtriers, qui ont fui aux États-Unis.