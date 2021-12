Netflix annule officiellement une série de comédies majeures à la suite d’un scandale de harcèlement sexuel

Netflix a fixé la date de sortie de la troisième et dernière saison de la série After Life de Ricky Gervais. L’émission a été secouée par un scandale de harcèlement sexuel lorsque 11 femmes ont accusé le collaborateur de longue date de Gervais, le producteur Charlie Hanson, d’inconduite sexuelle en mai, Hanson a été retiré du projet quelques jours après que le journal britannique The Times a publié des extraits de la lettre des femmes à Netflix et l’Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision. Le tournage d’After Life s’est terminé en juin et Gervais a déclaré en 2020 qu’il n’avait pas l’intention de faire une quatrième saison.

Mardi, Netflix UK & Ireland a publié l’affiche de la saison 3 d’After Life, y compris la date de première du 14 janvier. Le streamer a également publié une série de photos des prochains épisodes. Gervais a écrit, créé, réalisé et joué dans la série sur Tony, un veuf qui envisage le suicide jusqu’à ce qu’il décide de passer ses journées à punir le monde pour la mort de sa femme. Ses plans tournent mal lorsque tous ceux qu’il rencontre essaient de faire de lui une meilleure personne.

Ricky Gervais, Brandy le chien et After Life reviennent pour une dernière saison le 14 janvier. pic.twitter.com/MII0bGumwK – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 14 décembre 2021

En mai, le Times a publié des extraits d’une lettre que les accusateurs de Hanson ont écrite à BAFTA et à Netflix. Dans la lettre, les 11 femmes appellent Hanson un « prédateur qui utilise sa réputation, ses relations et sa réputation pour préparer des femmes beaucoup plus jeunes, impressionnables et parfois vulnérables à lui faire confiance ». Ils l’ont accusé d’avoir promis une « carrière étoilée » avant d’user de leur confiance de « manières effrayantes et illégales ».

« Il essaie ensuite de diminuer la gravité de ce qu’il a fait en disant à ces jeunes femmes – nous – que ce n’était pas aussi grave qu’il y paraissait, que c’était en quelque sorte irréprochable », ont écrit les femmes. « Il fait de son mieux pour se convaincre – et pour convaincre les autres – que cette méthode de fonctionnement est bonne. Mais nous savons que ce n’est pas bien. »

Hanson a nié les allégations dans une déclaration à Variety. « J’ai été mis au courant d’allégations portées contre moi concernant une conduite inappropriée envers des femmes depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré. « Sur la base des résumés qui m’ont été fournis, je comprends que bon nombre de ces accusations sont faites de manière anonyme et sont manifestement fausses. Je n’ai reçu aucune plainte en des décennies de travail dans l’industrie des médias. Je rejette catégoriquement tout acte répréhensible de ma part. , et réfuter fermement les allégations qui ont été portées contre moi. J’ai travaillé avec et soutenu des centaines d’hommes et de femmes au cours de ma vie professionnelle et je ferai ce qui est nécessaire pour protéger et/ou restaurer ma réputation. Je coopérerai également avec tout enquêtes. L’affaire est maintenant entre les mains de mes avocats. » Les avocats de Hanson ont également déclaré à Variety que leur client était « choqué et consterné par ces allégations historiques et fausses de conduite inappropriée envers les femmes ».

BAFTA, qui a précédemment honoré Hanson pour Big Impression, a immédiatement suspendu son adhésion. « On nous a présenté un certain nombre d’allégations détaillées très sérieuses au sujet d’un individu et bien que nous ne soyons pas son employeur, nous avons immédiatement pris la décision de suspendre son adhésion », a déclaré l’organisation à Variety. « BAFTA est un organisme de bienfaisance artistique et n’a pas le pouvoir d’enquêter sur les allégations d’abus historiques, nous avons donc renvoyé l’affaire à la police. »

Netflix UK & Ireland a ensuite retiré Hanson d’After Life après avoir reçu la lettre. « Bien que les allégations ne soient pas liées à son passage dans l’émission, nous l’avons immédiatement retiré de la production et renvoyé l’affaire à la police », a déclaré le streamer. Hanson a travaillé avec Gervais sur plusieurs autres projets, dont Extras, Derek, Life’s Too Short et David Brent : Life on the Road.

Gervais a mentionné qu’After Life se terminerait avec la saison 3 en juillet 2020. « J’ai déjà décidé qu’il n’y aurait pas de quatre », a-t-il déclaré à l’époque, rapporte The Mirror. « Et vous mettez ces choses là-bas pour vous rappeler que c’est tentant mais … il y a un vieil adage qui dit » pour diriger l’orchestre, vous devez tourner le dos au public. » C’est vrai. Le public pense qu’il en veut un autre, mais il n’en est pas sûr. Il faut donc faire attention.