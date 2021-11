Netflix annule une autre émission après seulement une saison

Netflix s’est bâti la réputation d’annuler impitoyablement des émissions dès le début de leur diffusion, et le service de streaming est à nouveau là. Zero Chill, une série pour jeunes adultes sur des jumeaux, l’un qui patine et l’autre qui joue au hockey, a été annulée après une seule saison. La série des étudiants de première année a frappé Netflix en mars et n’a tout simplement pas attiré l’audience nécessaire pour obtenir une autre commande de 10 épisodes.

Zero Chill provient de Lime Pictures, propriété d’All3Media, de la société de production du drame Netflix YA Free Rein et du prochain format non scénarisé de Netflix Dance Monsters. Zero Chill a tourné sa première et maintenant seule saison à Sheffield, au Royaume-Uni. « Il n’y a actuellement aucun plan pour une deuxième série de Zero Chill », a déclaré un porte-parole de Lime à Deadline. « Nous sommes très fiers du spectacle que nous avons fait et de son succès mondial. Sheffield était un endroit merveilleux pour tourner et nous espérons revenir dans la ville avec de futurs projets. »

Zero Chill a suivi la patineuse artistique Kayla, dont la vie est plongée dans le chaos lorsque sa famille déménage du Canada au Royaume-Uni afin que son frère, Mac, puisse fréquenter une prestigieuse académie de hockey. Kayla est aux prises avec la frustration que ses parents aient donné la priorité à l’ambition de son frère plutôt qu’à la sienne, mais elle trouve bientôt ses marques dans sa nouvelle vie anglaise. La distribution d’ensemble comprenait Grace Beedle dans le rôle de Kayla, Dakota Benjamin Taylor dans le rôle de Mac et Sarah-Jane Potts et Doug Rao dans le rôle de leurs parents Jenny et Luke.

Les directeurs généraux de Lime Pictures, Kate Little et Claire Poyser, ont récemment parlé à Deadline et ont fait part de leur désir de porter leurs projets sur les marchés internationaux. « Le Royaume-Uni est le plus grand exportateur de formats au monde et depuis un certain temps maintenant, nous avons sous-performé en termes de tirer le meilleur parti de nos brillantes équipes de développement de formats », a expliqué Poyser. « Le véritable objectif est désormais de cibler le public mondial. » Espérons que les Free Rein et Dance Monsters de l’année prochaine auront plus de chance que Zero Chill.