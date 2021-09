in

Netflix apporte “La Casa de Papel 5” et d’autres premières pour aujourd’hui | Instagram

La vérité est que ce week-end sera parfait pour faire un marathon, car la célèbre plate-forme Netflix a apporté la nouvelle saison de “Le vol d’argent“En plus d’autres premières que vous devez sans aucun doute voir.

La fameuse plateforme du logo rouge a commencé avec tout ce week-end, car aujourd’hui première la première partie de la cinquième saison de “La Casa de Papel”, l’une de ses séries les plus réussies et les plus attendues du moment.

Cependant, ce n’est pas la seule première qui arrive sur Netflix ce vendredi 3 septembre et nous vous donnerons tous les détails à ce sujet.

Alors sans plus attendre et pour que vous couriez voir l’actualité de la plateforme, voici toutes les premières de la plateforme.

1

Paper House: Saison 5 Partie 1 (SÉRIE)

Le gang est à la Banque d’Espagne depuis 100 heures et le professeur dirige p3l1gr0. Pire encore, un nouvel ennemi s’approche d’eux : l’armée.

2

Combien vaut la vie ? (FILM)

Au lendemain des attentats du 11 septembre aux États-Unis, un avocat doit tenter de déterminer la valeur monétaire des vies perdues. Basé sur des événements réels.