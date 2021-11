Netflix apporte tous ses jeux aux téléphones Android : ce sont ses exigences | Jeux

La première plateforme de streaming audiovisuel du marché a fait le saut vers les jeux vidéo il n’y a pas si longtemps, maintenant ses jeux peuvent déjà être appréciés sur les smartphones Android : Stranger Things, Shooting Hopps et rien d’autre.

Netflix vous semble sûrement familier. Il est même possible que vous soyez abonnés au service. Et quand je dis cela, je ne veux pas dire que cela vous ressemble, mais tout habitant de la Terre, même nos grands-parents en ville le savent.

La plateforme est devenue un phénomène aussi important que WhatsApp, Twitter ou Facebook à l’époque. Et l’intention de ceci n’est pas d’arrêter de grandir et de s’étendre, car les plus de 200 millions d’utilisateurs qu’il a touchés cette année ne suffisent pas.

Pour s’étendre encore plus, la seule chose qu’ils peuvent faire, ou c’est ce qu’ils croient en l’entreprise, est de commencer à jouer d’autres clubs et d’autres entreprises loin de l’audiovisuel traditionnel, car ce quota est proche d’atteindre sa vraie limite d’utilisateurs ( ils ont plus de clients que le nombre total d’habitants de divers pays).

Par conséquent, les jeux vidéo ont été le prochain grand secteur vers lequel se diriger. En ce sens, la société a à peine développé des jeux, seuls cinq titres sont ce qu’elle possède actuellement : Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up.

Et après plusieurs mois de tests dans certaines régions, Netflix a annoncé que les jeux atteindraient tous les téléphones et tablettes Android dans les prochains mois. La seule chose que nous devrons avoir est un abonnement Netflix actif.

Au fur et à mesure que les films recommandés apparaissent, Netflix nous montrera une section exclusive avec les jeux disponibles (et l’idée est d’ajouter de nouveaux titres dans les années à venir).

Il est important de mentionner que Ces jeux n’ont pas de publicités, pas de frais supplémentaires ni d’achats intégrés, il suffit donc d’un abonnement Netflix et, selon les cas, d’une connexion Internet au cas où le jeu aurait besoin de communiquer avec le serveur.

Si les jeux n’apparaissent toujours pas sur votre mobile, pas de panique, puisque la mise à jour se fera au fur et à mesure.