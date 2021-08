Netflix apporte un changement étrange au nouveau film d’action de Ruby Rose

La semaine dernière, Netflix a ajouté le nouveau film d’action SAS: Rise of the Black Swan, qui s’est rapidement hissé à la deuxième place du Top 10 des films de Netflix aux États-Unis, derrière He’s All That. Le film n’est pas un original de Netflix, mais le service de streaming a tout de même apporté un changement majeur au film. Lors de sa première sortie au Royaume-Uni en mars, il s’appelait SAS : Red Notice. Le film est toujours connu sous ce titre sur IMDb et a également présenté ce titre sur sa sortie vidéo domestique aux États-Unis.

Netflix a probablement convaincu le distributeur Sky Cinema de changer le titre de la sortie en streaming de SAS: Red Notice, car Netflix a sa propre notice rouge à venir. Cet autre avis rouge est un blockbuster mettant en vedette Dwayne “The Rock” Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds et a coûté au moins 160 millions de dollars à réaliser. Il arrive sur Netflix le 12 novembre. Le géant du streaming n’était pas sur le point de laisser un film d’action peu vu avec Ruby Rose et Sam Heughan dérouter ses abonnés, alors SAS: Red Notice est devenu SAS: Rise of the Black Swan. Le générique de fin du film avait même changé le titre.

SAS: Rise of the Black Swan est basé sur le roman SAS: Red Notice d’Andy McNab. Heughan (Outlander) joue le rôle d’un opérateur des forces spéciales dont le voyage romantique à Paris avec sa petite amie (Hannah John-Kamen) est écrasé par des mercenaires dirigés par Rose (Batwoman, John Wick: Chapitre 2). Le film a eu une sortie très limitée aux États-Unis en avril et n’a rapporté que 198 432 $ dans le monde. SAS a une note fraîche de 53% des critiques sur Rotten Tomatoes. Magnus Martens a réalisé le film d’après un scénario de Laurence Malkin.

Heughan a aidé à promouvoir la sortie de Netflix de SAS la semaine dernière avec une session de questions-réponses avec les fans. “C’était un tournage super difficile. De longues journées, pleines d’action et en hiver à Budapest. Mais j’ai adoré chaque seconde. Nous avons terminé la veille de Noël”, a-t-il écrit dans une réponse à propos de l’expérience de tournage.

L’autre notice rouge est un thriller d’action à gros budget réalisé par Rawson Marshall Thurber, qui a déjà travaillé avec Johnson sur Central Intelligence (2016) et Skyscraper (2018). Ce film met en vedette Johnson en tant qu’agent d’Interpol connu pour être le plus grand pisteur au monde. Gadot joue le rôle d’un voleur d’art rejoint par l’escroc de Reynold pour un braquage audacieux. Ritu Arya (The Umbrella Academy) et Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) jouent également dans le film.