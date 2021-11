Netflix apporte un changement majeur à la nouvelle comédie de Neil Patrick Harris à la suite d’une controverse

Netflix a abandonné le rôle de femme de ménage latina d’une série à venir après que l’une des actrices ait joué le rôle jugé offensant. L’actrice Ada Maris a revu le scénario de Uncoupled en vue de l’audition pour le rôle de Carmen, mais elle ne se souciait pas de ce qu’elle voyait. Elle a écrit une lettre ouverte sur le script pour mettre en vedette Neil Patrick Harris et le co-créateur Darren Star, et Netflix a choisi d’abandonner le personnage.

« Nous sommes désolés que Mme Maris ait eu une expérience négative, et ce personnage n’apparaîtra pas dans la série », a déclaré un porte-parole de Netflix à Variety après la publication de la lettre de Maris. Jusqu’à présent, les représentants de Harris et Star n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Uncoupled a été co-créé par Star et Jeffrey Richman, et met en vedette Harris dans le rôle d’un homosexuel d’une quarantaine d’années divorcé après 17 ans à essayer de faire face à la vie de célibataire. Harris est un producteur exécutif de la série mais n’a pas participé au processus d’écriture.

Maris a dit à Variety qu’elle avait obtenu le script du premier épisode de son agent au début du casting. L’actrice de 64 ans a déclaré que les répliques de Carmen étaient « blessantes et désobligeantes » et que son rôle « n’était même pas drôle ».

« J’ai été choquée parce que je suis entrée en m’attendant à quelque chose de très différent compte tenu de la situation actuelle et des progrès que nous avons réalisés », a-t-elle déclaré. Semblant s’adresser à Harris, elle a ajouté : « Vous êtes des hommes homosexuels modernes. Aimeriez-vous regarder ou jouer un rôle homosexuel désuet et offensant stéréotypé ? »

Maris a déclaré que le script demandait à Carmen d’utiliser « un anglais approximatif » et la décrivait comme étant soumise à son patron, ainsi que « presque hystérique » dans certains cas. Selon Variety, les versions ultérieures du même script ont été modifiées pour montrer Carmen utilisant un anglais grammaticalement correct et ont changé son humeur en « agitée ». Cela pourrait indiquer qu’il y a eu des plaintes et des discussions internes au sujet de la pièce.

« Parfois, les gens doivent s’asseoir avec l’inconfort », a déclaré Maris. « J’espère qu’ils repenseront cela. J’espère qu’ils reconnaîtront le mal que cela fait à tout le monde. À la fois aux personnes latino-américaines et aux personnes qui ne le sont pas. »

Uncoupled est maintenant en tournage à New York, et selon toutes les apparences, le personnage de Carmen a été entièrement coupé. Dans une interview de suivi avec Entertainment Weekly, Maris s’est demandé pourquoi les scénaristes n’avaient pas simplement changé les stéréotypes et conservé le personnage. Elle a déclaré: « Bien qu’il soit gratifiant d’apprendre que le personnage original a été coupé de la série, ne le serait-il pas encore plus de voir un nouveau personnage latino merveilleux prendre sa place? »