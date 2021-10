Netflix approuve la coupe explicite du biopic de Marilyn Monroe avec Ana de Armas

Lorsqu’un film reçoit une cote NC-17, cela signifie que a beaucoup de contenu sexuel et assez explicitePar conséquent, il est considéré que les mineurs ne devraient pas le voir. Seules les personnes de plus de 18 ans devraient le voir. Cette note avant qu’il ne s’appelle « X » y est supérieur d’un niveau à la cote « R » ; Je veux dire, cela peut être plus brutal que ce que vous verriez dans un film classé R.

Après la polémique entre les cadres, le directeur et le tribunal de Blond, cette version a déjà été approuvée et sera publiée avec une cote NC-17 sur Netflix. En réalité le film devait être présenté à temps pour entrer dans la ronde des récompenses depuis le début de 2022, mais la lutte pour les scènes explicites a retardé la première.