Netflix approuve-t-il le partage de mot de passe sur sa plate-forme? Ce sont les cas dans lesquels vous pouvez le faire

En règle générale, peu de gens prennent la peine de lire les conditions d’utilisation de chaque appli qui est installé ou de chaque service auquel vous vous abonnez.

Selon une enquête de Magid, en 2019 35% des jeunes ont partagé leurs mots de passe Netflix avec d’autres. Cela signifie que sur les 137 millions de clients, près de 14 millions ne paient pas leurs 10 euros par mois, ce qui se traduit par plusieurs millions d’euros perdus par le roi du diffusion.

Quand puis-je et quand ne puis-je pas partager mon compte avec d’autres?

Les conditions d’utilisation de Netflix peuvent résoudre toutes les inconnues. Dans le Section 4 «Service Netflix» nous avons ce qui suit:

– 4,2. Le service Netflix et tout le contenu visualisé via le service sont destinés à votre usage personnel et non commercialisable et ils ne peuvent pas être partagés avec des personnes extérieures à votre domicile. Lors de votre abonnement à Netflix, nous vous accordons un droit limité, non exclusif et incessible , pour accéder au service Netflix et regarder le contenu Netflix. Sauf indication contraire, aucun droit, titre ou avantage ne vous sera transféré. Vous vous engagez à ne pas utiliser le service pour des expositions publiques.

Cela signifie que nous pouvons partager nos comptes avec des personnes qui vivent avec nous.

– 4.3. Vous pouvez afficher le contenu Netflix principalement dans le pays dans lequel vous avez créé votre compte et uniquement dans les zones géographiques où nous proposons notre service et avons obtenu une licence pour ce contenu. Le contenu disponible pour la visualisation varie en fonction de l’emplacement géographique et change périodiquement. Le nombre d’appareils sur lesquels vous pouvez afficher le contenu simultanément dépend de votre plan d’abonnement et est spécifié sur la page «Compte».

Seules les personnes qui vivent avec vous peuvent utiliser votre compte. Vous pouvez regarder Netflix sur 4 appareils différents en même temps avec le plan Premium, 2 avec le plan Standard et 1 avec le plan Basic.

– 5.Mots de passe et accès au compte. L’abonné qui a créé le compte Netflix et sur le mode de paiement duquel les frais sont facturés (le «Titulaire du compte») est responsable de l’activité réalisée via ledit compte Netflix. Pour garder le contrôle sur le compte et empêcher quiconque d’y accéder (ce qui comprendrait des informations sur l’historique de visualisation du compte), le titulaire de compte doit garder le contrôle de tous les appareils compatibles Netflix utilisés pour accéder au compte. Service et ne révéler à personne le mot de passe ou les détails du moyen de paiement associé audit compte. Vous êtes responsable de la mise à jour et du maintien de l’exactitude des informations que vous nous fournissez sur votre compte. . Nous pouvons résilier ou bloquer votre compte pour vous protéger, Netflix ou nos partenaires contre le vol d’identité ou toute autre activité frauduleuse.

Netflix a tout le droit de vous demander de vérifier votre compte et de l’annuler dans le cas où vous refuseriez de le faire.

Comme on peut le voir, les conditions d’utilisation sont assez ambiguës et les conditions dans lesquelles nous pouvons partager notre mot de passe ou non ne sont pas très claires. Que savons-nous d’autre à ce sujet?

Ce qui est autorisé et ce qui n’est pas autorisé par Netflix

Selon le guide Quartz, il s’agit de la compilation de ce qui est autorisé:

PERMIS: Partagez avec les membres de votre famille.

PERMIS: Utilisation du mot de passe de vos parents à l’université.

PERMIS: Avec vos colocataires.

NON AUTORISÉ: Utilisez le mot de passe de vos parents lorsque vous avez déjà un emploi.

NON AUTORISÉ: Utiliser le mot de passe de vos enfants parce que vous ne savez pas comment créer le vôtre.

NON AUTORISÉ: Partagez avec d’autres familles ou des inconnus.

NON AUTORISÉ: Partagez-le avec un ami pendant longtemps. Vous pouvez lui laisser le compte pour voir une série spécifique mais pas définitivement.

SANS CONSTANCE: On ne sait pas s’il est autorisé ou non à partager le compte avec votre partenaire s’il ne vit pas avec vous.

