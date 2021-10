Netflix augmente à nouveau le prix de ses abonnements mensuels | Pixabay

Maintenant que Netflix, vous pouvez penser à ce que vous ferez dorénavant avec votre abonnementSi vous continuez ou dites simplement au revoir, car maintenant avec le grand nombre de plates-formes, Netflix ne restera dans les années à venir qu’avec du contenu exclusif.

Tout semble indiquer que ce lundi 11 octobre, la célèbre plateforme Netflix a décidé de mettre en ligne ses des prix, mais calme, semblent ce n’est qu’en Espagne.

Cependant, cela pourrait indiquer que nous sommes proches de ce qui nous arrive également, car année après année, les prix des abonnements augmentent de plus en plus.

Alors pendant que nous nous détendons ici au Mexique, à l’autre bout du monde le plan intermédiaire et le plan supérieur augmentent leur coût d’un et deux euros respectivement ; avec un forfait de base, et parfait pour profiter sur votre mobile, qui ne reçoit pas d’augmentation de prix.

Malheureusement, la société a augmenté les prix de la plupart des gammes d’abonnements, en particulier la plus chère, qui propose du contenu en 4K et davantage d’appareils simultanés.

Mais il n’est pas nécessaire de payer autant si vous allez regarder Netflix uniquement sur l’appareil mobile, car cela en vaut la peine avec un abonnement moins cher.

Et c’est qu’à partir de 7,99 euros vous avez déjà Netflix sur votre mobile, donc si vous ne faites pas partie de ceux qui regardent la télévision, ce forfait est peut-être pour vous.

L’abonnement standard passe de 11,99 à 12,99 euros ; avec le plus complet, le Premium, de 15,99 à 17,99 euros.

Dans les deux cas, la qualité de lecture et les appareils simultanés sont étendus, mais ce ne sont pas des fonctionnalités essentielles si vous ne jouez à Netflix que sur le téléphone.

Il est à noter que pour regarder des films et des séries sur mobile, aussi bien en streaming qu’après avoir téléchargé le contenu, il n’est pas nécessaire d’acheter un forfait supérieur, car la qualité des écrans tactiles, et leur taille, font que la résolution 720p de l’abonnement Netflix de base est suffisant.

Les autres plates-formes offrent une meilleure qualité dans leurs plans équivalents, sans aucun doute Netflix est ici désavantagé.

D’autre part, chaque plateforme de streaming de contenu dispose d’un catalogue étendu qui s’étoffe progressivement.

Netflix et Amazon Prime Video proposent plus de titres, HBO Max se spécialise dans ses propres productions sans négliger le portefeuille tiers, et Disney+ se concentre exclusivement sur son propre contenu.