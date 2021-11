Netflix augmente ses prix pour le Mexique pour la deuxième fois cette année | Pixabay

C’est vrai, il semble que le célèbre Plate-forme Netflix augmente à nouveau ses prix pour le Mexique et nous vous ferons savoir comment seront les nouveaux plans et prix à partir de novembre 2021, alors continuez à lire pour tout savoir.

Netflix a récemment annoncé un nouveau hausse de prix de ses projets au Mexique et il convient de mentionner qu’il s’agira de la deuxième augmentation en un peu plus d’un an, puisqu’elle a augmenté ses prix en raison de la taxe numérique en mai 2020.

Incontestablement, cette nouvelle a beaucoup inquiété ses abonnés, qui se demandent désormais s’ils devraient vraiment rester sur ladite plateforme de divertissement.

Les nouveaux prix Netflix au Mexique à partir de novembre 2021 sont les suivants :

Forfait de base : 139 pesos (reste) Forfait standard : 219 pesos, à partir de 196 pesos Forfait Premium : 299 pesos, à partir de 266 pesos

Comme vous pouvez le voir, le plan de base maintient son prix de 139 pesos à partir de l’augmentation de mai 2020, mais ceux qui augmentent sont les deux autres plans.

La norme passe à 219 pesos, contre 196 pesos, et la prime atteint 299 pesos, soit une augmentation de 33 pesos contre 266 pesos.

Selon les commentaires d’un porte-parole de Netflix, cette augmentation de prix sera de continuer à investir dans de nouveaux êtres et films :

Nous vous informons qu’à partir du 1er novembre, le forfait Basic continuera à coûter 139 pesos, le Standard 219 pesos et le Premium 299 pesos. Nous comprenons qu’il existe aujourd’hui plus d’options de divertissement que jamais auparavant et c’est pourquoi nous nous engageons à continuer d’améliorer l’expérience de nos membres.

Nous mettrons à jour les prix des plans Standard et Premium, pour continuer à investir dans de nouvelles séries et films, ainsi que notre plateforme. Le prix du forfait Basic ne changera pas, car nous souhaitons continuer à proposer différentes options de forfait, à partir de 139 $ par mois, afin que les gens puissent choisir le coût qui convient le mieux à leur budget. »

Il convient de mentionner que les nouveaux prix Netflix au Mexique s’appliquent à partir de ce lundi 1er novembre 2021, et les utilisateurs recevront un e-mail les informant de l’ajustement avant la première collecte du nouveau coût.

D’autre part, il y a quelques semaines, il a été annoncé que « The Squid Game » avait été vu par 132 millions de personnes et générerait des bénéfices de près de 900 millions de dollars.

D’un autre côté, le nombre de téléspectateurs continue de croître, avec 132 millions de téléspectateurs en 23 jours, un énorme bond par rapport aux 21 millions supplémentaires en six jours.

De plus, le document s’approfondit, 87 millions de personnes ont regardé la série du début à la fin, tandis que 89% des personnes qui ont commencé la série ont regardé au moins 75 minutes, soit plus d’un chapitre.