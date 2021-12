Netflix aurait commandé un nouveau spin-off d’une émission massivement réussie

Netflix aurait prévu un spin-off de Bling Empire, qui suit les riches mondains est-asiatiques et est-asiatiques-américains vivant dans la région de Los Angeles. La nouvelle série se déroulera à New York et mettra en vedette Dorothy Wang, ancienne personnalité de Rich Kids of Beverly Hills. La femme de 33 ans est la fille du milliardaire immobilier Roger Wang.

Le tournage du spin-off de Bling Empire commencera début janvier, rapporte TMZ. Des sources de production ont déclaré au site que le projet se concentrerait sur le style de vie somptueux de Wang dans la Grosse Pomme. Le rapport intervient quelques mois après que le Daily Mail a publié des photos de Wang filmé à Los Angeles. En mai, TMZ a annoncé que Wang rejoignait le casting de Bling Empire, qui comprend déjà son amie proche Christine Chiu.

Wang a également partagé des images sur Instagram avec la star de Bling Empire Jaimie Xi en août. Elle a fait allusion à un nouveau projet en écrivant : « J’ai un secret, peux-tu le garder ? J’ai oublié d’enlever les autocollants de mon sac chut, ne le dis pas. » Une source a dit plus tard à E! News Wang « s’amusait » à filmer la saison 2 de Bling Empire. « Elle s’entend avec presque tout le monde », a déclaré la source.

Wang a été présenté aux téléspectateurs sur Rich Kids of Beverly Hills, qui a été diffusé quatre saisons sur E! Réseau de 2014 à 2016. Elle a joué dans les six saisons. La valeur nette estimée de son père est de 3,8 milliards de dollars, selon Forbes. Roger Wang a fait fortune dans l’immobilier, d’abord dans la région de Los Angeles avant de retourner en Chine pour diriger Golden Eagle International. La société possède également une filiale de grands magasins qui est cotée à la Bourse de Hong Kong. Wang a également animé la série Facebook 2019 Fetch Me a Date.

Bling Empire a été lancé sur Netflix en janvier 2021 et a été rapidement renouvelé pour une deuxième saison. Le casting de l’émission comprend le mannequin Kevin Taejin Kreider, le promoteur immobilier Kane Lim, le chirurgien plasticien Gabriel Chiu et son épouse Chrsitine Chiu, l’entrepreneur Kelly Mi Li, l’héritière du denim Cherie Chan, Jessey Lee, DJ Kim Lee, l’acteur Andrew Gray et le coiffeur Guy Tang . Christine Chiu a participé à Danse avec les stars cet automne. Netflix n’a pas annoncé la date de sortie de la saison 2 de Bling Empire. Chan et Lee ont déjà annoncé qu’ils ne reviendraient pas pour la saison 2.